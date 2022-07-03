联想发布新一代商用 PC：ThinkPad 笔记本、ThinkStation 台式机等

IT之家 7 月 3 日消息，日前，联想举行了“联想智慧办公发布会”，发布了 ThinkPad L 系列商用笔记本、ThinkStation K 高性能设计 PC，ThinkStation P360 ULTRA 专业工作站，ThinkSmart 会议方案、ThinkVision 商用智慧屏等在内的“5 款联想商用新品”。

ThinkPad L 笔记本

ThinkPad L 系列商用笔记本，主打办公即联、随时在线，内置联想 4G LTE 方案和最新的 WiFi 6E 无线网卡。

ThinkStation K 高性能 PC

ThinkStation K 高性能设计 PC，可实现快速跨屏高效传输。内置 Smart Cable 智能线缆可与笔记本快速链接，进行大容量数据高速传输。

ThinkStation P360 ULTRA 专业工作站

ThinkStation P360 ULTRA 专业工作站采用旗舰处理器 + 专业显卡，双雷电 4 接口及双网卡，最多可拓展 7 块显示器。

ThinkSmart 会议方案

ThinkSmart 智能会议方案，可覆盖大、中、小、个人等不同会议场景。客户可选预装微软 Teams Rooms（MTR）、ZOOM Rooms、腾讯会议 Rooms、瞩目等多款云视频会议平台。

ThinkVision 商用智慧屏

ThinkVision 商用智慧屏，是联想推出的首款高适应性智慧商显。产品采用高标准的 A 级面板材质，通过了商用级的行业认证和最高防火等级认证；4K 超清分辨率全面屏，屏幕寿命长达 3 万小时，7 X 24 小时全时开机，有 43 英寸、55 英寸、65 英寸多尺寸可选。

IT之家了解到，新款 ThinkPad L 系列笔记本以及 ThinkStation P360 ULTRA 专业工作站已在海外发布，规格参数请见：

《联想发布新款 ThinkPad L14 / L15 笔记本：换新模具，搭载 12 代酷睿 / 锐龙 5000》

《联想推出 ThinkStation P360 Ultra 小型工作站：4L 体积，12 代酷睿 + 专业显卡》