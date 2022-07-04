完美融入 Win11 风格，微软全新 OneDrive 客户端意外曝光

IT之家 7 月 4 日消息，微软正在从零开始为 Windows 11 开发一款新的 OneDrive 客户端，而微软上周末就刚好不小心泄露了这款新 OneDrive 客户端。

不出意外的话，这款这款新 OneDrive 客户端将集成在 Windows 11 22H2 版本中，将会是 Windows 搜索甚至文件资源管理器的一部分。

目前微软已经为 Android 和 iOS 推出了独立客户端，甚至 Windows 也有一个基于任务栏的 OneDrive 客户端，它可以让你管理同步文件、上传文件等。

然而，Windows 11 至今还没有一个成熟的 OneDrive 客户端，因此有部分用户抱怨微软开发太慢。

现在，微软网站上出现了一个新的 OneDrive 客户端，它适配了 Windows 11 全新的 WinUI 设计，而且看起来非常像设置应用。

正如上图所示，Win11 全新的 OneDrive 应用提供了新的导航栏，整体界面已经进行了一次彻头彻尾的重做。不过很可惜，目前来看新版 OneDrive 没有任何新功能，但目前已经存在的，例如个性化同步设置、通知等功能依然得以保留。

值得注意的是，新版本 OneDrive 应用正进行公开预览测试，泄露版本目前还无法保证稳定性，因此暂不提供下载。如果你真的很想尝试新的 OneDrive，可以加入 Dev Channel。