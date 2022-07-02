微软为苹果 iPad 发布新版 PowerPoint，带来多项实用功能

IT之家 7 月 2 日消息，微软刚刚宣布推出新版 PowerPoint for iPad ，并带来了多项新功能。

IT之家了解到，微软在苹果 iPad 上的 PowerPoint 功能库中增加了行间距等功能。该公司表示，这是用户要求最多的功能之一。

除此之外，微软还提供了一系列选项，包括段落前后、文本块内的行间距，几乎就像在台式电脑上的操作和功能一样。

和桌面版 PowerPoint 类似的是，行间距功能可以通过主界面上 Home 标签上的一个专用按钮来实现。

微软宣布：“我们听到了你的声音! 按照自己的喜好设置幻灯片的行间距是 iPad PowerPoint 用户最需要的功能。你现在可以定制段落前后、文本块内的行距，以及更多”。

要更改 PPT 上的行间距，你可以通过选中文本，点击 Home 选项卡上的行间距按钮，然后选择所需的行间距进行设置。

值得一提的是，目前 iPad 版 PowerPoint 的行间距目前只对内部人士开放，当然，一旦完成测试，所有用户都可以体验到这一功能。

微软表示，新功能将分阶段进行推出，目前包含行间距的版本是 2.59 Bulid 22030101。

“功能会在一段时间后发布，以确保工作顺利进行。我们强调一些你可能没有的特性，因为它们正在缓慢地向更多的内部人员发布。有时候我们会根据你的反馈删除一些元素以进一步完善它们。虽然这种情况很少见，但我们也保留了从产品中完全移除某个功能的选择，即使你作为内部人员有机会尝试。”微软解释道。