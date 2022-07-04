华为全屋智能 2.0 发布：新增桌面中控屏、后装智能主机，售价 19999 元起

IT之家 7 月 4 日消息，华为于今年 3 月份推出了全屋智能解决方案，定价 39999 元起。今日下午，华为带来了全屋智能 2.0，把价格降到了 19999 元起。

首先，华为全屋智能 2.0 新增了桌面中控屏，带来了全新形态以及全新 UX 界面。中控屏可贴在墙上，也可放在桌上，UX 界面采用三层设计，可进行空间全量、子系统、单品控制。

照明系统方面，华为全屋智能 2.0 对交互逻辑进行了改进，支持不同灯光模式，可分组控光、细微调光。

遮阳系统方面，华为全屋智能 2.0 支持布纱帘分组控制，可 1% 开合度精细控制。

冷暖新风系统方面，华为全屋智能 2.0 支持自动感应环境质量，主动推荐净化。

此外，华为全屋智能 2.0 在语音控制、超级快控方面都有改进。

华为全屋智能 2.0 还新增了一个后装智能主机 EZ，可根据不同户型自由摆放位置。骨干网采用有线连接，智能主机与每个子路由之间采用网线或电力线的有线连接方式，不担心穿墙削弱信号；无线接入网限制在局域空间，就近接入骨干，避免全无线网状组网在全屋空间相互干扰的不稳定性。

与此同时，华为全屋智能全新后装解决方案支持一站式购买、快速整装，一键批量配网、一键场景配置、一碰交房，全屋设备可实现一插即连、一装秒变智能、无线快速组网，免去布线的烦恼。

IT之家了解到，华为全屋智能 2.0 将于今日（7 月 4 日）10:08 开启预售，7 月 30 日 10:08 正式开售，价格为：

后装 2 室 2 厅约 80 平方米：19999 元起；

后装 3 室 2 厅 120 平方米及以上：39999 元起。

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