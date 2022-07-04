小米 12S Ultra 正式发布：首发 1 英寸超大底索尼 IMX989，徕卡联合研发，搭载骁龙 8+，售价 5999 元起

IT之家 7 月 4 日消息，经过半年多的爆料，小米最新的顶级旗舰 —— 小米 12S Ultra 终于来了，首发索尼 IMX989 传感器，售价 5999 元起。

小米 12S Ultra 外观与之前爆料的一致，官方号称秉承专业相机设计思路：

①一体化金属框架：稳稳保护整套复杂光学系统的上百零件；

②环保有机硅材料：模拟小牛皮的纹理，更耐脏抗污，不易老化；

③IP68 防水防尘：特殊环境下也能恣意创作。

小米 12S Ultra 拥有经典黑、冷杉绿两款配色，后置镜头模组采用圆盘设计，配有 23K 金边。

小米 12S Ultra 搭载了骁龙 8 + Gen 1 处理器，首次采用「叶脉冷泵散热系统」，导热性能相比传统 VC 提升 100%。该机还搭载小米澎湃 G1 电池管理芯片 + 小米澎湃 P1 快充芯片双芯片，配备第二代硅氧负极电池，容量达 4860mAh，支持 67W 有线秒充、50W 无线秒充、10W 无线反充。

小米 12S Ultra 在影像方面配备徕卡专业光学镜头，首发索尼 IMX989，1 英寸大底专业主摄，支持 OIS 光学防抖：

①完整 1 英寸大底：具有出类拔萃的感光能力；

②8P 非球面高透镜片：全面提升拍摄体验；

③全涂墨、防眩光镀膜：削弱镜头眩光，记录美景，不舍昼夜；还用环烯烃镜片、IR 滤光片。

此外，小米 12S Ultra 配备 48MP 超广角（IMX586，等效 13mm）+48MP 潜望长焦（IMX586，5x / 120x，等效 120mm）。

此外，小米 12S Ultra 为安卓首发支持杜比视界 HDR 视频拍摄，还有以下亮点：

①8K 专业电影拍摄，记录接近真实世界的震撼影像；

②HyperOIS 防抖，稳稳呈现每一次波澜起伏的跃动瞬间；

③经过 Adobe 实验室校准 10bit RAW，为专业摄影师提供更好的后期起点。

IT之家了解到，小米 12S Ultra 配备 2K E5 屏，支持第二代 LTPO，配备立体声双扬，售价 5999 元起，已开启预售。