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Sensor Tower：2022 年上半年全球 App 支出达 650 亿美元，同比增长约 1%

2022/7/3 14:59:23 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 7 月 3 日消息，Sensor Tower 数据显示，2022 年上半年，苹果 App Store 和谷歌 Play 商店的全球消费者支出合计达 650 亿美元（约 4361.5 亿元人民币），与 2021 年同期的 644 亿美元（约 4321.24 亿元人民币）相比增长约 1%

IT之家了解到，今年上半年，苹果 App Store 通过应用内购买、订阅、付费应用和游戏创收约 437 亿美元（约 2932.27 亿元人民币），较上年同期的 414 亿美元（约 2777.94 亿元人民币）增长 5.6%。相反，来自谷歌市场的支出同比下降 7.4%，约为 213 亿美元（约 1429.23 亿元人民币），2021 年同期为 230 亿美元（约 1543.3 亿元人民币）。

2022 年上半年全球 App 支出

其中，TikTok（包括抖音 App Store 中国区）保持了在 App Store 和谷歌 Play 商店中全球收入最高的非游戏应用地位。用户今年上半年支持达 17 亿美元（约 114.07 亿元人民币），比去年同期的 9.207 亿美元（约 61.78 亿元人民币）增长 85%。目前，TikTok 总收入已达约 55 亿美元（约 369.05 亿元人民币）。

tiktok

下载量方面，苹果 App Store 和谷歌 Play 商店的安装量为 712 亿次，同比下降 1.5%。其中，苹果 App Store 全球下载量为 159 亿次，同比下降 2.5%；谷歌 Play 商店下载量为 553 亿次，同比下降 1.3%

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关键词：应用苹果谷歌

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