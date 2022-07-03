Sensor Tower：2022 年上半年全球 App 支出达 650 亿美元，同比增长约 1%

IT之家 7 月 3 日消息，Sensor Tower 数据显示，2022 年上半年，苹果 App Store 和谷歌 Play 商店的全球消费者支出合计达 650 亿美元（约 4361.5 亿元人民币），与 2021 年同期的 644 亿美元（约 4321.24 亿元人民币）相比增长约 1%。

IT之家了解到，今年上半年，苹果 App Store 通过应用内购买、订阅、付费应用和游戏创收约 437 亿美元（约 2932.27 亿元人民币），较上年同期的 414 亿美元（约 2777.94 亿元人民币）增长 5.6%。相反，来自谷歌市场的支出同比下降 7.4%，约为 213 亿美元（约 1429.23 亿元人民币），2021 年同期为 230 亿美元（约 1543.3 亿元人民币）。

其中，TikTok（包括抖音 App Store 中国区）保持了在 App Store 和谷歌 Play 商店中全球收入最高的非游戏应用地位。用户今年上半年支持达 17 亿美元（约 114.07 亿元人民币），比去年同期的 9.207 亿美元（约 61.78 亿元人民币）增长 85%。目前，TikTok 总收入已达约 55 亿美元（约 369.05 亿元人民币）。

下载量方面，苹果 App Store 和谷歌 Play 商店的安装量为 712 亿次，同比下降 1.5%。其中，苹果 App Store 全球下载量为 159 亿次，同比下降 2.5%；谷歌 Play 商店下载量为 553 亿次，同比下降 1.3%。