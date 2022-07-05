土耳其发现近 7 亿吨稀土，储量可满足全球 1000 年需求

IT之家 7 月 5 日消息，据海外网 7 月 4 日援引《土耳其日报》报道，位于土耳其西北部的埃斯基谢希尔省发现大量稀土资源，其储量可满足全球 1000 年的需求。

在埃斯基谢希尔省发现的矿床约含 6.94 亿吨稀土，加工后或可为土耳其带来数十亿美元的收益。土耳其矿业及金属出口商联合会成员梅京・切金奇称，土耳其发现的稀土储量足以满足世界 1000 年的需求。“这将为当地人和年轻人创造工作岗位。”

稀土（Rare Earth），或称稀土金属，是元素周期表上第 Ⅲ 族的钪、钇以及镧系元素共 17 种金属化学元素的合称，皆属于副族元素。稀土由于其终端应用领域十分广泛而被誉为“现代工业维生素”，稀土也有工业“黄金”之称，由于其具有优良的光电磁等物理特性，能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料，其最显著的功能就是大幅度提高其他产品的质量和性能。对于清洁能源转型，稀土元素也起着至关重要的作用。钕、镨、镝和铽是生产电动汽车（EV）和风力发电机用永磁体的关键。钇和钪可用于某些类型的氢电解槽。

IT之家了解到，稀土资源分布的集中度较高，四大稀土资源国家占稀土总储量的 90% 以上。我国是世界上稀土储量最大的国家，同时，我国已建立起较完整的稀土产业链和工业体系，成为了全球最大的稀土生产国、出口国和应用国。据渤海证券发布的稀土行业专题报告显示，稀土储量上，我国占全球比重 36.7%，远超其他国家。稀土产量上，我国占全球稀土总产量的 60.0%，居全球第一。