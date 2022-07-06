土耳其称发现 6.94 亿吨稀土元素储量，专家称或为矿石储量

IT之家 7 月 6 日消息，据央视新闻昨日报道，土耳其能源和自然资源部表示，在土耳其埃斯基谢希尔的贝伊利科瓦（Beylikova）地区发现了 6.94 亿吨稀土元素，可满足全球 1000 年的需求。

而根据美国地质调查局（USGS）数据，全球已探明稀土资源储量为 1.2 亿吨稀土氧化物，其中中国储量为 4400 万吨，排名第一。若土耳其新发现的 6.94 亿吨稀土元素指的是稀土氧化物，那意味着全球稀土储量将翻好几倍，其影响不言而喻。

据每日经济新闻报道，对此，一位不愿具名的业内权威专家称，相关数据尚有待核实，6.94 亿吨稀土元素可能并非稀土氧化物的储量，而是矿石储量。如果是矿石储量，则还要折算成稀土氧化物。

值得一提的是，据土耳其媒体 Aydinlik 称，在发现这个稀土矿区后，将一跃成为全球第二大稀土国家，仅次于排名第一的中国（8 亿吨储量），从该报道也能侧面证实土耳其新发现的 6.94 亿吨稀土元素并非稀土氧化物的储量，而是矿石储量。据财联社报道，按照稀土氧化物的统计口径来计算，这大概相当于 3800 万吨。

IT之家了解到，稀土被称为“工业味精”、“现代工业维生素”，在清洁能源、永磁材料、石油化工和其他领域都有重要应用，其中稀土元素钕、镨、镝和铽是生产电动汽车用永磁铁的关键元素。

在谈到未来开采计划时，土耳其能源和自然资源部长法提赫表示，“我们将每年处理 57 万吨矿石，并从加工后的矿石中获得 1 万吨稀土氧化物。”

据国信证券研报，海外稀土资源丰富，开采动力充足，多国存在潜在增量，但短期内受到融资进展、开发建设周期限制、环保等要求影响，尚难以放量。此外，海外仅莱纳斯一家具备规模的稀土冶炼分离企业。

北方稀土认为，我国在稀土冶炼分离领域占据主导地位，且作为全球最大的稀土生产国，具有明显的成本优势。