任正非签署的“华为不造整车”承诺文件将于 2023 年过期

IT之家 7 月 5 日消息，“华为不造车”的承诺即将过期。

2020 年 10 月 26 日，华为创始人任正非签发了【2018】139 号华为 EMT 决议：华为不造整车，而是聚焦 ICT 技术，帮助车企造好车，但声明末尾显示：“本文从发文之日起生效，有效期为 3 年”。

据了解，该份文件在 2020 年 11 月时在华为心声社区的官方网站上所发出。若按照文件签署日期所标注的“2020 年 10 月 26 日”来计算，此份华为不造车的承诺将还有一年多即到期。

2020 年 11 月，华为经营管理团队（EMT）文件（华为 EMT 决议【2020】007 号）发布，正式将华为智能汽车解决方案 BU（IAS BU）的业务管辖关系从 ICT 业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会。华为公司再次重申，华为不造整车，而是聚焦 ICT 技术，帮助车企造好车，造好车，成为智能网联汽车的增量部件提供商。“以后谁再建言造车，干扰公司，可调离岗位，另外寻找岗位。”

近一两年来，华为虽然不造整车，但是不意味着华为不投入造车。

华为此前已经与北京汽车、长安汽车、广汽等厂商达成合作，并推出了运用华为智能网联汽车解决方案的车型。比如阿尔法 S 华为 HI 版。和长安汽车合作发布了阿维塔 11 汽车。

在去年 12 月 23 日的华为冬季新品发布会上，华为余承东正式发布了 AITO 旗下首款车型 AITO 问界 M5，定位中高端，属于智能豪华电驱 SUV，华为高度参与。

而近期，余承东最新发布了 AITO 问界 M7，定位豪华智慧大型电动 SUV，分为三个版本，定价 31.98 万元、33.98 万元、37.98 万元。该车搭载了华为鸿蒙 HarmonyOS 智能座舱。此外，AITO 问界 M7 支持 L2+ 级 ADAS 智能辅助驾驶，后面加紧在思考如何做 NoA 功能，而且新车还支持多种智能解锁方式。

据介绍，华为鸿蒙生态的应用可以支持车机使用，也就是超级桌面功能，将手机桌面流转到车机上，而手机 App 可以直接调用汽车车机硬件，而且支持平行视界；车机拥有全新动态壁纸，全天候自动变化。