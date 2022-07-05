爆料称吉利魅族将推出新高端手机品牌和自研芯片，前者主打 3000-6000 价位

IT之家 7 月 5 日消息，昨日上午，湖北星纪时代科技有限公司（第一股东为吉利集团）与珠海市魅族科技有限公司在杭州举行战略投资签约仪式，正式宣布星纪时代持有魅族科技 79.09% 的控股权，并取得对魅族科技的单独控制。魅族新任董事长称，魅族将保留团队，明年发布新旗舰。目前魅族的新标语为“心魅族，新出发”。

今日，汽车博主 @吴佩 称，吉利和魅族在未来保留魅族品牌的同时，会推出一个独立的新品牌，主打 6000-9000 元的高端路线。该博主认为这个新品牌“很大胆”，毕竟就连华为和蓝绿厂在 5000 元以上的高端区间也是刚刚站稳，而 8000-9000 元的区间则是苹果三星把持着。

同时该博主称，星纪时代会自研手机 AP（application processor：应用处理器）芯片，目前为 7nm 制程，同时在研发 4nm 制程，预计 2024 年下半年投产。另外星纪时代还会做自研系统的 AR 眼镜。

该博主称，手机大佬们都在造车，而造车大佬吉利则给自己的生态圈增加了一个手机厂。大家都想把移动智能互联的一整条路径打通。并且相对于手机厂商造车，拥有造芯片、造车、造手机、搞交互等完整业务线的吉利造手机或许更轻松一点。

IT之家了解到，与吉利汽车跨界造手机相对应的是小米此前官宣造汽车。对于小米汽车的进展，小米总裁王翔在 5 月份小米财报会上表示，小米正持续投入资源进行核心技术研发。目前仍保持原定交付计划不变，正在全力以赴按计划进行。而华为虽然承诺不造整车，但一直积极为车企提供华为智能网联汽车解决方案，帮助车企造好车。昨日，搭载华为鸿蒙智能座舱的问界 M7 正式发布，首批将于 8 月交付，售价 31.98 万元起。