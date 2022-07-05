尼康新款入门级 APS-C 画幅相机 Z 30 上架，单机身 4799 元

IT之家 7 月 5 日消息，6 月底，尼康发布了 APS-C 无反相机 Z 30。现在，这款相机已经上架京东，单机身售价 4799 元，16-50mm 套机售价 5899 元，16-50mm + 50-250mm 双镜头套机售价 7499 元。

IT之家了解到，尼康 Z 30 采用约 2090 万像素 APS-C 画幅 CMOS 图像传感器，为尼康 Z fc 同款。处理器为尼康 Z 7 同款 EXPEED 6 影像处理器，可以实现 ISO 100-51200 的常用 ISO 感光度范围，在室内、室外以及夜间等多种场景下都能拍摄高品质视频。

Z30 快门速度 1/4000 至 30 秒，每秒最高约 11 幅。尼康 Z 30 机身尺寸（宽 × 高 × 厚）：约 128 x 73.5 x 59.5mm，空机身重约 350g，带电池和存储卡重约 405g（不带机身盖）。拥有约 3 英寸 104 万画点可翻转 TFT LCD 触摸屏。机身主要接口为单 SD 卡槽（兼容 UHS-I）、C 型 USB 接口、D 型 HDMI 接口。

尼康 Z 30 可录制 DX 格式 4K 超高清视频，4K 超高清 / 30p 下视角约 100%。还提供无裁切的 4K 超高清 / 30p 和用于创建慢动作视频的全高清 / 120p。Z 30 实现了长达 125 分钟的录制时长，4K 超高清视频可录制约 35 分钟。