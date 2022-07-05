小米手环 7 Pro 推送首日固件更新 1.2.22：新增微信支付功能

IT之家 7 月 5 日消息，7 月 4 日晚，在小米 12S 系列发布会上，小米手环 7 Pro 正式发布，并且当晚立即开售。现在，第一批下单的用户已经拿到全新的小米手环 7 Pro，检查更新获得了首日固件更新 1.2.22。日志显示，小米手环 7 Pro 正式上市，请先升级到最新版本以体验完整功能。

小米手环 7 Pro 支持微信支付，新增 3 种自动运动识别，跳绳、 椭圆机、划船机；支持部分预置表盘组件编辑；支持更多市场表盘；优化蓝牙断开提醒；睡眠、心率、血氧等健康监测功能优化等。

下面是更新内容：

1、支持微信支付

2、新增 3 种自动运动识别，跳绳、 椭圆机、划船机

3、睡眠、心率、血氧等健康监测功能优化

4、优化蓝牙断开提醒

5、支持部分预置表盘组件编辑

6、支持更多市场表盘

小米手环 7 Pro 首发价 379 元，首次采用方形大屏（1.64 英寸），屏占比达 70%，支持 AOD 息屏显示，还配备多彩腕带，采用快拆扣设计，支持智能亮度调节。

小米手环 7 Pro 内置 GPS 模块，脱离手机也能精准记录运动轨迹，还内置 117 种运动模式、10 种不同强度跑步课程。此外，小米手环 7 Pro 支持全天心率监测、全天血氧饱和度监测。

小米手环 7 Pro 最高续航 12 天，支持小爱同学、NFC、离线支付、5ATM 防水、快捷来电回复等。