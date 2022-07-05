巴西宣布 5G 服务于 7 月 6 日开始启用，全国范围内 9 月底前启用

IT之家 7 月 5 日消息，据央视新闻报道，巴西国家电信局宣布，从 7 月 6 日起 5G 服务将首先在首都巴西利亚实现。国家电信局还宣布，截至本月底，巴西全国 26 个州的首府都将开通 5G 服务，今年 9 月底前，5G 技术将在巴西全国范围启用。

鉴于 5G 蜂窝技术硬件设备主要依靠进口，目前供不应求，5G 覆盖巴西全国的计划将延迟至 2029 年完成。

经过数月的等待，巴西首都巴西利亚将成为该国第一个拥有 3.5 GHz 频段技术的地点，3.5 GHz 是 2021 年 11 月拍卖的主要频段。

根据协调该技术的巴西部署小组 Gaispi 的说法，在巴西利亚实施 5G 技术所需的设备比在其他城市少。巴西首都将抢在该国其他地区之前进行 5G 测试，并做好准备。

上周，巴西电信运营商和监管机构 Anatel 会面，制定了一项计划，以加快在全国范围内的实施。

Claro、vivo 和 TIM 的合资企业赢得了运行 3.5 GHz 频段的授权拍卖，该合资企业表示已经在 5G 天线上安装滤波器以避免干扰卫星天线信号 (在巴西，约 2000 万户家庭使用)。

这些滤波器还将帮助该公司在机场周围安全地部署 5G。世界各地的监管机构都对干扰飞机飞行控制方面表示担忧。