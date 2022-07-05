吉利公布全新 A 级雷神混动 SUV，代号 FX11

IT之家 7 月 5 日消息，今天，吉利官方公布了全新 A 级 SUV，代号 FX11，采用 CMA 架构和雷神混动技术。

吉利放出了 FX11 的一张预热图：

拉高曝光后可以看到这款车的更多细节。

据媒体报道，FX11 是吉利去年公布的“Vision Starburst”概念车的首款量产车，采用了全新的设计风格，吉利车标被点亮，还采用了贯穿车灯，正面有“Hi・F 油电混动”的车铭牌。

IT之家了解到，今年 3 月份，吉利正式推出雷神 Hi・X“超级电混”。吉利汽车表示，相较于传统 PHEV 和 EV，雷神“超级电混”不仅能让用户享受绿牌及补贴政策，而且具备超大里程纯电续航及更加智能的能量管理等优势。吉利称搭载雷神“超级电混”的车型纯电续航里程均超过了 100km。其中包括纯电续航里程超 200km 的“超级电混”车型，匹配 60kW 快充技术，30 分钟即可充电 80%。

搭载雷神“超级电混”的车型均采用吉利全球独创的“三挡电驱 DHT Pro”。以帝豪 L Hi・X“超级电混”轿车为例，亏电油耗低至 3.8L，综合极限续航 1300km+；百公里加速 6.9s，系统最大轮端输出扭矩达 4920N・m。