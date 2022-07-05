【IT之家开箱】ROG 游戏手机 6 图赏

IT之家 7 月 5 日消息，今晚，腾讯 ROG 游戏手机 6 和 6 Pro 正式发布，搭载了高通骁龙 8+Gen 1 处理器，配备了 165Hz 三星电竞屏，售价 3999 元起。IT之家现已在第一时间拿到 ROG 游戏手机 6。

ROG 游戏手机 6 采用了硬核的机甲风包装。

配件包括手机壳、充电器、数据线和卡针。

官方还推出了一款游戏手柄，可与手机配合使用。

这款手机还配备了酷冷风扇，采用半导体制冷芯片，至多可降温 25℃，是全球首款可由手机供电的半导体制冷风扇，无需额外电源线，三档工作模式智能 AI 匹配不同制冷强度。

配置方面，这款手机搭载高通骁龙 8+ Gen1 旗舰芯片，3.2Hz 高主频，加上电竞性能调校 X 模式，带来更优越的游戏体验。

ROG 游戏手机 6 最高搭载 18GB LPDDR5 RAM、512GB UFS3.1 ROM，在性能展示方面，跑分高达 112 万。

散热方面，全新矩阵式液冷散热架构 6.0，中置 CPU 设计，手持握感清凉，大面积均温板和双石墨烯，填充 3300mg 航天级冷却材料氮化硼，高效导热；同时酷冷风扇 6 配备半导体制冷芯片，AI 温控制冷系统。

ROG 游戏手机 6 采用了升级版 AirTrigger 6 多组合操控，2x3 Plus 肩键、10 种体感操控，还有酷冷风扇 6 的四枚机械按键。

屏幕方面，手机配备三星 165Hz 超高刷新率 AMOLED 电竞屏，720Hz 触控采样率，低至 23ms 的全链路触控响应时长，电竞级触控调校。

ROG 游戏手机 6 散热风扇与游戏手柄的安装效果：