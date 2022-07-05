腾讯 ROG 游戏手机 6 / Pro 正式发布：搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片、165Hz 三星电竞屏，售价 3999 元至 7999 元

IT之家 7 月 5 日消息，腾讯 ROG 游戏手机 6 系列正式发布，搭载了高通骁龙 8+Gen 1 处理器，采用矩阵式液冷散热 6.0，AirTrigger 肩键，个性视窗，搭载了 165Hz 三星电竞屏。

现在售价公布，腾讯 ROG 游戏手机 6 普通版：8GB + 128GB 售价 ¥3999，12GB + 128GB 售价 ¥4499，12GB + 256GB 售价 ¥4999，16GB+512GB 售价 ¥5799；腾讯 ROG 游戏手机 6 Pro：18GB+512GB 售价 ¥7999。

除此之外，ROG 酷冷风扇 6 售价 ¥599，双控手柄 3 售价￥799，ROG 降临 TWS 真无线耳机售价￥599，ROG 棱镜 S 标准版售价￥599，ROG 棱镜 S 无线版售价￥1299。

腾讯 ROG 游戏手机 6 系列全系标配高通骁龙 8+ Gen 1 处理器，其采用台积电 4nm 工艺制成，能耗比大幅提升同时，更在发热控制上全面提升。相比上一代处理器，高通骁龙 8+ Gen1 的 CPU 主频提升至 3.2GHz，CPU 频率提升了 10%，实测下平均单核性能提升约 8.36%，多核性能提升约 14.78%，多维提升约 15.84%。

腾讯 ROG 游戏手机 6 最高搭载 18GB LPDDR5 RAM、512GB UFS3.1 ROM，在性能展示方面，跑分高达 112 万。让玩家以尽可能高的帧率获取好的游戏体验畅玩。

在散热解决方案上，腾讯 ROG 游戏手机 6 采用全新设计的矩阵式液冷散热架构 6.0，在主板和 RF 电路板之间填充 3300mg 氮化硼冷却材料，能够为整机提供高效的冷却效果，在进行短时间游戏时，处理器平均温度降幅可达 10℃，降频次数大幅减少 79%。采用超大合金真空腔均温板（真空腔均温板面积提升 30%，石墨烯面积提升 85%）以及双侧散热，热量更易传导到外界，并且依旧延续中置 CPU 的设计，让发热源远离手掌，时刻提供良好的握持手感。

针对长时间游戏的玩家，ROG 推出了全球首款可以由手机供电的半导体制冷风扇 ——ROG 酷冷风扇 6，无需额外电源线，在与手机连接后，可开启 X + 模式，彻底释放手机潜能。采用半导体制冷芯片，至多可降温 25℃，三档工作模式智能 AI 匹配不同制冷强度。

腾讯 ROG 游戏手机 6 系列配备 6.78 英寸三星 E4 材质 165Hz AMOLED 电竞屏，屏幕分辨率为 1080 x 2448，同时配备 ROG 独家校准的 165Hz 超高刷新率，拥有业 720Hz 触控采样率，辅以低至 23ms 的全链路触控响应时长，配合重新打磨的六指操控方案，在指尖也能享受到桌面级的灵敏操控感。ROG 游戏手机 6 系列屏幕还支持 Delta-E < 1 色准、HDR10 + 高动态范围，以及最高 1200nits 的峰值亮度。本次 ROG 游戏手机 6 系列屏幕还获得了 SGS Eye Care Display 认证，有害蓝光低于 6.5%。

除了 165Hz 模式外，还可以根据用户喜好将显示设置为 60Hz、90Hz、120Hz 或 144Hz。外部覆盖康宁 Gorilla Glass Victus 可抵御划痕。

六指操控方案在腾讯 ROG 游戏手机 6 系列上得到进一步增强，位于双侧的 AirTrigger 超声波肩键升级全新“抬起 — 按下”双触发逻辑，手指点按到抬起即可唤醒两次操作输入，毫秒内的双击操作实现。10 种不同手势的体感操作让玩家能够以更符合游戏直觉的方式进行操控，配合全新升级的 X 轴触线性震动马达，每次操作都有拟真的手感反馈，体验更畅爽。

全新腾讯 ROG 游戏手机 6，基于软硬一体的 5.0 版游戏引擎，对各种游戏场景实现智能识别，性能输出高效稳定，借助 SOLAR CORE 动态调效，在游戏启动 Ban Pick 环节团战等应用场景中能让玩家获得更优质的体验，同时适配大批热门游戏高帧功能，届时玩家可体验前所未有的游戏质感。

在外观设计上，全新的未来感设计风格为腾讯 ROG 游戏手机 6 系列带来赛博朋克体验，而在 Pro 版本上，ROG 个性视窗还能让玩家解锁更多专属个性定制方案，此次 ROG 个性视窗预设海量动画效果，同时还将适配热门游戏，让游戏关键事件呈现在个性视窗上，随时随地展现自我风范。

腾讯 ROG 游戏手机 6 还配备了双前置扬声器、三重麦克风、Dirac Virtuo 空间音频和耳机插孔。该手机还具有 IPX4 防泼溅功能。

腾讯 ROG 游戏手机 6 搭载了后置 50MP 索尼 IMX766 主摄相机，还有 13MP 超广角和 5MP 微距相机，前置 12MP 索尼 IMX663 相机。

腾讯 ROG 游戏手机 6 系列内置 6000mAh 电池，分为两个 3000mAh 电池，并且支持双 USB-C 端口：一个在底部，另一个在侧面。支持 65W 有线充电。软件系统方面，搭载了基于 Android 12 的 ROG UI 和 Zen UI。

另外，ROG Phone 6 手机 12GB+256GB 欧洲零售价 999 欧元（约 6973.02 元人民币），而 ROG Phone 6 Pro 手机 18GB+512GB 零售价 1299 欧元（约 9067.02 元人民币）。