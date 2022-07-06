微软将 Beta 预览通道一分为二，推送 22621.290 和 22622.290 版 Win11 更新

IT之家 7 月 6 日消息，微软今日宣布，将 Windows Insider Beta 频道分为两个独立的分支，以选择性地测试 Windows 11 22H2 版本新功能。

IT之家了解到，其中一部分内部测试人员将会收到 22622.x 范围内的新测试版，这些测试人员默认即启用各种新特性；而另一组内部测试人员收到的将依然是 22621 版本，默认情况下不会开启前面那些新功能。

微软称，他们的目的是测试在某些功能默认关闭的情况下推出更新的可行性，并衡量启用这些新功能的影响，对照组的存在是为了让微软在大面积提供新功能之前获得更多更详细的数据。

当然，两个分支文件似乎是一模一样的，只不过在功能启用包方面有所区别。

首先，微软现为 Beta 通道推出了 Windows 11 Build 22622.290 和 22621.290 两大版本，并带来了一些改进，尤其是前一个版本。

Build 22622.290：默认推出新功能。

Build 22621.290：默认关闭新功能。

据介绍，Win11 22622.290 包括一些以前在 Dev 通道推出的功能，比如操作建议等，当你选中并复制某一段内容 (例如电话号码) 时，你可以看到微软给出的建议，例如在 Teams 上调用该号码。如果你选中的是日期，Win11 则会推荐你在 Outlook 中为其创建一个事件。当然，目前这种新功能只适用于美国和加拿大用户。

此外，微软还为 Beta 用户引入了“设置”中的订阅查询功能，你现在可以在帐户管理页面看到独立的 OneDrive 订阅项目，相比之前只有 Microsoft 365 订阅时更完善了一点。

22622.290 中的修复



[文件管理器]

当你点击文件资源管理器中的一个文件夹将在一个新标签中打开。

当你按下 Tab 或 F6 时，这一行选项卡应支持通过键盘切换焦点，你可以使用左或右方向键来找到你想要的那个选项卡。

修复了一个 Bug，当你使用 Ctrl + Tab 为文件资源管理器重新排列选项卡时，现在选项卡的顺序不再会出现错误。

在启用“在标题栏中显示完整路径”时做了一些调整，以确保文件夹名称永远显示。

修复了一个可能导致标签意外变大的缩放问题。

当你右击选项卡，然后再点击文件资源管理器中的其他地方时，右键菜单现在应该可以更可靠地自行消失。

以下是 Build 22621.290 和 22622.290 的其他 Bug 类修复：

本次更新包括以下改进:

新增了服务器消息块 (SMB) 重定向 (RDR) 特定的公共文件系统控制 (FSCTL) 代码 FSCTL_LMR_QUERY_INFO。

在 Windows 客户端和服务器轻量级目录访问协议 (LDAP) 实现中新增了对传输层安全 (TLS) 1.3 的支持。

更新了 Remove-Item cmdlet 系统，从而与 Microsoft OneDrive 文件夹正确地进行交互

启用 InternetExplorerModeEnableSavePageAs 组策略。

修复了一个问题，该 Bug 可能会导致拍照按钮消失。

修复了一个问题，防止设备从 Windows 更新接收相同的扩展驱动程序时，该扩展驱动程序已成功安装却没有基本驱动程序。

修复了一个问题，它会导致安装从媒体 (IFM) 创建活动目录失败报错“2101 JET_errCallbackFailed”。

修复了活动目录轻量级目录服务 (LDS) 重置 userProxy 对象的密码时发生的问题。密码重置失败，错误为“00000005:SvcErr: DSID-03380C23，问题 5003 (WILL_NOT_PERFORM)，数据 0”。

修复了 Active Directory 轻量级目录服务 (AD LDS) 重置 userProxy 对象的密码时发生的问题。当您试图重置他人的密码，并且使用简单绑定进行身份验证时，可能会导致密码重置失败。类似于“00000005:SvcErr: DSID-03380C23，问题 5003 (WILL_NOT_PERFORM)，数据 0”。

修复了一个导致 Microsoft Edge 在 Windows 沙盒中不可用的问题。

下面是新版本的已知问题。

已知的问题：

(通用)

我们正在修复一个 Bug，这一 Bug 会导致少量内部人员在 Beta 通道中遇到 Windows UI 组件周期性崩溃 (如 explorer.exe) 的问题，例如屏幕闪烁。如果你受到影响，可在 PowerShell 窗口中运行以下命令：Add-AppxPackage -Register -Path c:\ windows \ systemappscript \Microsoft.UI.Xaml.CBS_8wekyb3d8bbwe\AppxManifest.xml -DisableDevelopmentMode -ForceApplicationShutdown

(文件资源管理器)

“文件资源管理器”选项卡中向上的箭头并未对齐。这将在接下来的更新中进行修复。