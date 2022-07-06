如何用 iPhone 拍出“德味”照片？聊聊徕卡的色彩科学

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01 写在前面

“色彩” 在很长一段时间里被认为是不言自明的知识。人类的视觉使我们能理解何为色彩，但这习以为常的概念却极难深入研究。举个例子：

假设有一个色盲患者，他看到的颜色和别人不一样。他会把蓝色看成红色，把红色看成蓝色。在他的眼中，天空是通红的，火焰是湛蓝的，但他所受的教育告诉他，天空的颜色被称为 “蓝”，火焰的颜色被称为 “红”。于是，尽管这位色盲患者与他人看到的色彩完全相反，但却无法被他人、甚至自己所察觉。因为，他所学到的 “色彩概念” 与常人是相同的。

想必多才多艺的 IT 之家家友们肯定知道，光之所以有不同的颜色是因为波长不同；而 “色盲悖论” 则揭示了色彩的本质：尽管颜色客观存在，但在现实层面，颜色是人类知觉的主观反映。我们基于色彩辩论照片的美丑只会陷入无休止的争吵，因为我们甚至无法保证两人看到的颜色是相同的。

然而，心理学的发展为 “色盲悖论” 提供了一种解法。相信不少家友们也听说过一个叫荣格的心理学家。他提出：同属于 “人类” 这一物种的我们的深层次情感中，有种被称为 “原型” 的东西支撑着我们的集体潜意识。

这就能解释为什么各位家友在儿童时期都会有一段 “幻想自己拥有巨大力量” 的经历，这是人类心中的 “英雄原型” 在发挥作用。色彩也是一样。同属于人类，我们对色彩的心理认知大体相同。鲜艳的颜色使人警觉，柔和的颜色使人平静，我们可以通过一个人对某种色彩的情感认知，来窥探他的色觉是否与常人有差异。

我之所以要在开篇聊这些，只为说明一件事：我们用徕卡的调色处理一张照片，其结果绝不是让这张照片变得好看，而是赋予这张照片特殊的情感。任何人都可以批评 “徕卡相机拍出的照片怎么如此难看”，因为徕卡百年历史和照片的美丑是毫无关系的。徕卡究竟代表了什么？这大概能用我很喜欢的一句徕卡广告语来回答：

The World Deserves Witnesses. 我们的世界需要见证者。

02 徕卡的色彩科学

徕卡认为，人类历史不仅能用文字书写，还能用照片。所以，徕卡的影像风格可以用如下关键词概括：

历史感、厚重感、旁观感、氛围感

多说无益，请直接欣赏徕卡官网给出的样张：

▲ 西班牙北部，式微的乡村居民正在进行传统的狩猎活动

▲ 危地马拉，一半以上的儿童正在遭受饥饿的威胁

我相信家友们看到这些照片的第一感觉会是：这背后隐藏着某些发人深省的东西。徕卡的照片之所以容易引起观赏者的此类联想，主要依靠如下一套色彩科学（笔者主观的、不成熟的看法）：

影调 ：压低亮部，明暗过渡平和；整体亮度偏低，但对比度不减；

白平衡 ：在总体准确的基础上，偏冷、偏青；

色彩：明度偏低，由此带来的厚重感通过低饱和度对冲，呈现浓而不艳的效果。

必须指出，我不是说只要是徕卡相机就会拍出上面的效果。实际上，徕卡也能呈现生动活泼的场景，比如下面的样张：

▲ 葡萄牙科阿峡谷，随着季节变化，不同鸟类栖息于此

▲ 冬去春来，动物、植物、流水都在苏醒

一言蔽之，徕卡特色的深沉色调需要合适的载体。如果一张照片想要传达的情感是轻松与活泼，显然，偏暗的色彩是不匹配的。

因此各位家友调色的第一步，是找一个即使把亮度拉低也不会有强烈违和感的恰当主体。

03 小米 12S Ultra 成片分析

受限于智能手机的体积，移动摄影想要呈现原汁原味的徕卡风格是不可能的。这是拥有 1 英寸 CMOS 和将近 1 cm 厚度的小米 12S Ultra 也做不到的事情，更不用说硬件素质更差的 iPhone。这要求我们找到一种折衷的调色手段。

▲ 笔者上手小米 12S Ultra

我们首先对比一下拍摄同个场景时，拥有徕卡加持的小米 12S Ultra 与小米 11 Pro 有何区别：

总体来看，以小米 11 Pro 为代表的小米原生风格与徕卡生动区别较少，而徕卡经典则与前两者有明显区别，也更符合一般意义上的 “德味”。所以，接下来的调色方法会以徕卡经典为参照。

1. 我们首先观察到，徕卡经典有明显的暗角，即画面边缘变暗的效果。这本是光学镜头边缘失光的不良现象，但在成片中，它能起到突出中央主体、营造厚重氛围的作用。

2. 其次，画面中物体的阴影明显加强，场景中由射灯构成的多重照明被体现出来。值得注意的是，增强的阴影中仍保留着暗部细节，画面中未出现黑作一团的部分；

3. 最后，本应呈现暖色调的木质产品架微微偏冷、偏绿，呈现厚重、平稳的色彩观感。但画面的整体色准，尤其是白色高光部分，仍忠实于原始场景。

遵循以上三个徕卡调色的方式，我们借助 iPhone 系统相册中的图片编辑器即可实现类似效果。

04 iPhone 用户的具体操作

为了直观体现每一步操作的效果，我首先从各位比较熟悉的树叶景观开始。

▲ iPhone 相机直出图片

1. 我们先为照片提供一个徕卡特有的偏暗色调。为了保证画面细节，我们不调节曝光，而通过拉高对比度（+50～60）、降低亮度（-30～40）来营造氛围感。然后在工具列表的结尾处找到晕影并提高（+50～100），这能为照片添加暗角；

2. 我们接着调节照片的色彩。徕卡成片给人一种厚重的质感，这可通过降低高光实现（-50～90）。随着高光降低，照片色彩会偏向艳丽，但徕卡调色需要柔和，因此略微降低饱和度（-10～20）和自然饱和度（-20～30）。最后，将色温拉低使画面偏冷（-10～20），并在不造成较大色偏的情况下拉低色调使画面偏绿（-0～10），赋予照片德味。

3. 在以上调色的大方向上，我们要视照片的具体情况微调一些参数。下面再提供一些例子：

▲ 如果画面变暗后丢失大量细节，可以略微拉高阴影（+10～20）和降低黑点（-20～30）来保留暗部细节，并且降低黑点后画面会拥有胶片质感

▲ 色彩寡淡的照片经过调色后会更显单调，此时可选择 iOS 自带滤镜中的 “黑白” 来强调画面中的明暗对比，以获得更好的视觉观感

▲ 对于光照条件较好的场景，暗角的添加可以省略，颜色的调整也无需激进。原片中蓝色的天空显示出青色即可，不要让画面整体偏绿

下面展示一些以笔者非专业的摄影水平、遵循徕卡调色思路所获得的成片。照片原片均由 iPhone 拍摄，非 ProRaw 格式。

加上水印后，是不是徕卡味道更浓了？这些水印是通过笔者自制的 iOS 快捷指令生成的，欢迎各位 iPhone 用户下载体验（快捷指令链接在文末）。

05 如果你是 iPhone 13 系列用户

在 iPhone 13 中，苹果为系统相机 App 添加了一种被称为 “摄影风格” 的选项。你可以调节影调、暖调两个参数，为实时渲染的画面添加高对比度、冷色调等效果。换言之，你可以直接拥有一个类似徕卡调色的原生相机。

苹果的摄影风格并非滤镜。Smart HDR 算法可使 iPhone 分离场景中的主体与背景，并对各个部分进行定义与分类。比如拉高人物面部亮度时，不会使天空过曝等等。因此，用户直接在摄影模式中调色可以实现对画面局部内容的精细调整，使成片的徕卡味更浓。以下是设置方法：

看看成片的效果（如果德味不够浓，可以进一步添加暗角、提高对比度）：

▲ 彩蛋：IT 之家摄影水印

设置过一次的摄影风格会长期保留，用户之后可在徕卡调色和 iPhone 原片之间快速切换，甚至能够实时预览不同调色对某个场景的适配度。目前最多能保存五款调色风格。

▲ 动图：摄影风格的切换与预览

并且，iOS 原生相机支持在摄影风格之上再嵌套一层滤镜，比如黑白。滤镜选项滑动工具栏即可找到。于是，iPhone 13 用户可以组合出徕卡鲜艳、徕卡黑白等进阶调色方案。

▲ 浓冷色风格 + 黑白滤镜的直出图片

▲ 浓冷色风格 + 鲜明滤镜的直出图片

06 结语

如果照片是情感的稿纸，那色彩便是情感的文字。同一个主体，亮丽的色彩传达轻松的心情，浓厚的色彩传达深沉的心情。同样的色彩在不同人眼中或美、或丑，但它所承载的情感是超越文化的人类共通语言。

一个优质的摄影平台犹如作家的笔触，无论你是否有摄影功底，只要你愿意表达，任何人都能成为这个世界见证者的一员。在移动摄影不断普及的今天，徕卡的理念将在新的赛道中延续、发展。

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