供应链厂商称未收到苹果砍单通知，iPhone 14 首批出货 9000 万目标不变

IT之家 7 月 4 日消息，台湾经济日报称，有台湾供应链厂商表示自己并未收到苹果砍单通知，苹果 iPhone 14 初期备货 9000 万的目标保持不变。

据称，鸿海 iPhone 最大组装基地预计 8 月下旬开始大规模生产 iPhone 14 系列新机，目前富士康郑州工厂正积极招工，为量产做准备。

上周有市场消息传出，因为通货膨胀等问题，苹果考虑下调 iPhone 14 新机初期备货量，由原定 9000 万支减少 10%。

供应链强调，iPhone 14 第一波备货 9000 万支的目标并未改变，按照苹果惯例至少要等到新产品上市后进一步观察市场实际销售情况，才会做第二波或是第三波调整。因此，目前说下调 10% 备货量的说法有点太早，供应链目前备货与生产都处于正常水平。

IT之家曾报道，天风国际证券最新访查也指出，根据对中国经销商、零售商及黄牛的最新调查结果显示，中国市场对今年第 3 季度推出的 iPhone 14 需求，可能会大于目前大受欢迎的 iPhone 13 系列。

天风国际证券针对经销商最新调查显示，各大经销商为 iPhone 14 支付了有史以来的最高订金，以确保供应充足。