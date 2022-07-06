消息称一加正考虑将 Nord 剥离成一个独立品牌

IT之家 7 月 6 日消息，自一加两年前在海外推出 Nord 系列以来，该公司已凭借该系列在多个国家和地区的市场上取得成功。虽然该系列智能手机主要以低端和中端机型为主，但有消息称 Nord 日益增长的影响力可能很快就会开启品牌的新篇章。

来自 The Mobile Indian 的消息称，一加正在考虑剥离 Nord，类似于小米与 POCO 的关系。报告显示，Nord 未来将作为一个独立的实体进行运营，拥有自己的团队和一个较小的品牌变化，新 Nord 将用更浅的蓝色取代目前的商标颜色。

据报道，未来的 Nord 手机可能也会将一加品牌从他们的名字中去掉，作为所谓的分拆的一部分；但在某些情况下，该品牌仍然可以保留母公司的名称，在其品牌中加入“来自一加”或“一加品牌”。

外媒推测，此次剥离将导致该品牌在性价比手机市场进一步扩张。根据该报告，Nord 将专门针对稍贵和稍便宜的市场进行细分，定价区间在 1.5 万卢比（约 1272 元人民币）至 3.5 万卢比（约 2968 元人民币）之间，后者应该是“平价旗舰”。

除此之外，Nord 还可以扩大其产品范围，包括智能电视、健身手环、智能手表、蓝牙耳机、充电宝和其他配件。IT之家了解到，目前一加已经推出了 Nord Buds 耳机，预计未来这一产品线还会继续更新。

至于手机，外媒报道称未来的 Nord 手机将运行定制的 OxygenOS 界面。如果这一计划成功，该品牌可能还会在打入线下市场。