《英雄联盟》开发商拳头游戏宣布点券全球涨价：国服多项道具价格上涨，部分皮肤降价

IT之家 7 月 6 日消息，据拳头游戏昨日晚间公告，从太平洋时间 8 月 19 日开始，拳头游戏大多数地区的 RP（点券）和 TFT 游戏货币价格将上涨，以应对全球通货膨胀、货币波动、保持地区之间和地区内的公平价格、产品的一致性以及其他相关成本增加。

拳头游戏表示，由于价格结构差异，腾讯代理地区（国服）将通过其他方式考虑这些因素；Garena 代理地区（东南亚）目前不会有价格更新。

在价格上涨之前，拳头游戏将在太平洋时间 7 月 14 日至 7 月 31 日期间为每个地区的所有 RP 和 TFT 货币购买提供双倍的“奖励 RP”和“奖励 TFT 货币”。奖励促销结束后，RP 礼包将恢复正常价格，直到 8 月 19 日。

《英雄联盟》国服今日午间也发布公告，考虑到近年积累的研发和运营相关成本提升，英雄联盟计划于 2022 年 9 月对部分商品进行价格调整。

12.18 版本更新后，所有新上线的以下种类道具价格将进行调整：

预计 12.18 版本更新时间为 2022 年 9 月 22 日，在价格调整同时，部分商城在售皮肤价格将下调。

IT之家了解到，拳头游戏北美地区游戏货币平均涨价 9.8%，加拿大的游戏货币价格平均上涨 9.9%。

拳头游戏表示，官方正在纠正一些地区没有单一交易方式获得 1350 RP 冠军皮肤或 1380 RP / TFTC 竞技场皮肤的情况。其次，拳头游戏打算将大多数现实世界的货币价格转换为移动市场上常见的标准“X.99 美元”模型，以确保游戏的一致性。