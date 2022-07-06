受苹果调价影响，日本运营商乐天移动销售 iPhone 13 系列涨价 24-34%

IT之家 7 月 6 日消息，据日经新闻报道，为应对日元快速贬值，苹果公司在日本一举提高智能手机等主要产品的价格，运营商乐天移动宣布将提高 iPhone 等智能手机的价格，其中，iPhone 13 系列（128GB）在乐天的价格涨幅将在 24% 到 34% 之间。

这是苹果宣布提价后，日本国内主要运营商的首次价格调整。乐天移动于 7 月 6 日上午 10 点开始在线上市场上调价格，并在 7 月 8 日上午 9 点开始在商店上调价格。

据央视财经报道，随着日元对美元汇率持续走低，近期日本市场上许多进口商品纷纷上调售价。苹果从本月起在日本上调手机、平板电脑、智能手表等主力产品的价格，其中手机涨幅最高达到两成左右。许多原材料依赖进口的商品在日本也纷纷涨价。日本 711 便利店 9 年来首次上调现磨咖啡价格，涨幅约为 17%。统计显示，日本民众平均每人每周喝 11.5 杯咖啡，日常生活消费受到了不小的影响。

日前，美国苹果公司上调智能手机 iPhone 等商品的在日售价。苹果官网的售价已相继上调，比如，此前 9.88 万日元（约合人民币 4900 元）起的 iPhone 13 机型，售价上调 1.9 万日元，达到 11.78 万日元（约合人民币 5800 元）起。iPhone 13 Pro 提价 2.2 万日元至 14.48 万日元（约合人民币 7150 元）起。此外，苹果平板电脑 iPad、智能手表 Apple Watch 等也纷纷上调售价。据悉，苹果商品在美国的售价没有变化，在日本的价格上调可能是为了应对日元汇率暴跌。