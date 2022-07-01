苹果 iPhone 14 尚未面世，日本 iPhone 13 已然涨价

IT之家 7 月 1 日消息，本周四，日经新闻发现苹果偷偷提高了日本 iPhone 机型的定价，最高涨幅近 20%，也就是说现在日版 iPhone 现在更贵了，这也从侧面反映出日元汇率的走势。

Apple 在线商店日本页面确认 iPhone 13 系列最近已进行调价，目前最便宜的第三代 iPhone SE 64GB 起价自 57800 日元（约 2837.98 元人民币）涨到了 62800 日元（约 3083.48 元人民币），而 128GB 的 iPhone 13 Pro 现为 144800 日元（约 7109.68 元人民币），相比之前的 122800 日元（约 6029.48 元人民币）贵了不少。

IT之家了解到，日元在过去三个月中相对于美元贬值了大约 15%，相比人民币贬值也有大约 11.4%。随着日元汇率的一路走低，目前日本的 iPhone 已经比大部分市场都便宜，也不仅苹果，例如之前上海工厂出口的特斯拉也比国内要便宜。

不过目前看起来，涨价并没有影响到 iPhone 在日本的销量。最近的研究表明，第三代 iPhone SE 在亚洲国家的需求一直很强劲，占 4 月份当地智能手机销量的 18%。

当然，目前其他苹果产品在日本的价格似乎仍维持不变，但有趣的是该公司并没有等到今年秋季推出 iPhone 14 后才改变旧款 iPhone 的价格。

外媒指出，苹果往年一般会在新款 iPhone 发布后对旧款 iPhone 进行降价，但现在旧款 iPhone 已经出现了涨价的情况。这表明 iPhone 14 在日本的首发价将高于去年 iPhone 13 的首发价。