倍思推出 Bowie H1 头戴式耳机：40dB 降噪深度，70 小时续航

IT之家 7 月 6 日消息，今天，倍思宣布推出 Bowie H1 头戴式耳机，首发售价 299 元。

IT之家了解到，这款头戴式耳机支持主动降噪，降噪深度可达 40dB，还支持通透模式。

声学方面，这款耳机搭载了 40mm 发声单元。续航方面，官方称这款耳机在关闭降噪下可实现 70 小时续航，开启降噪后可达 40 小时，还支持快充，1 小时充满。连接方面，这款耳机支持蓝牙 5.2 技术，解码协议支持 AAC 和 SBC。

目前，这款耳机现已上架，可选灰色和米白色。