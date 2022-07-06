消息称小米 13 / Pro 系列骁龙 8 Gen 2 工程机采用陶瓷机身，比亚迪代工

IT之家 7 月 6 日消息，近期小米 12S 系列正式发布，包括小米 12S、小米 12S Pro 和小米 12S Ultra 三款手机，全系搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片，更有徕卡专业光学镜头、徕卡原生双画质等。除此之外，小米 12S / Pro 系列采用了环保素皮，小米 12S Ultra 采用了环保有机硅素皮。

也就是说，这次小米 12S 系列并未搭载陶机身。不过下一代的小米 13 系列可能仍将采用陶瓷机身。

据微博博主 @数码闲聊站 称，小米的 SM8550（骁龙 8 Gen 2）迭代机子（小米 13 系列）采用了陶瓷后盖，由比亚迪代工，工程机是这样的，但不知道以后是否会砍掉。毕竟此前曝光的小米 12 Ultra 工程机也采用了陶瓷机身，但最终被小米砍掉了。

另外该博主称，小米手机的玻璃机身还会继续保留的。

此前小米表示，小米 12S Ultra 的有机硅素皮材质轻轻一擦就能焕然一新，长期使用不易发黄掉皮，并且小米定制了小牛皮头层纹理，让小米 12S Ultra 触感更亲肤，拿在手中不易打滑脱落。另外，小米材料工程师通过不断改进，引入了天然硅矿石的原材料，让小米 12S Ultra 的环保有机硅素皮从选材到生产全程环保。

小米以前将陶瓷用于高端旗舰手机，包括小米 MIX 4、MIX Fold 折叠屏，小米称 MIX 4“温润的纯白陶瓷机身，宛若清朗的月光，在指尖肆意流淌”。