曝小米 13 旗舰机搭载 2K+120Hz 超窄边框柔性曲屏，其他厂商骁龙 8 Gen 2 新机也上马新基材新高刷屏幕

IT之家 7 月 1 日消息，看来各大厂商将于今年年底发布的骁龙 8 Gen 2 新旗舰手机在屏幕上也要卷起来了。

据微博博主 @数码闲聊站 称，有三款 SM8550（骁龙 8 Gen 2） 迭代手机的屏幕信息曝光，一款搭载了 2K+120Hz 超窄边框柔性曲屏，一款搭载了 2K+120Hz 超窄边框柔性直屏，一款搭载了 FHD+165Hz 窄边框柔性屏，开始卷新基材新高刷算法了。

而这三家厂商经常抢骁龙芯片首发，大家猜测是小米、realme 真我和联想摩托罗拉。

另外该博主还暗示，这三款手机并非都是三星 E6 基材，国产屏也将采用新的基材。

高通官网已公布下一届骁龙科技峰会将于 11 月 14 日至 11 月 17 日举行。届时，该公司可能发布下一代旗舰芯片组骁龙 8 Gen 2。

爆料称，小米 13 系列预计搭载骁龙 8 Gen 2 芯片，最快将在 11 月看到新机亮相，12 月多机型上市。

高通骁龙 8 Gen 2 是骁龙 8 Gen 1 的继任者，将由台积电代工，但可能依然采用 4nm 制程，将于今年第四季度登场，届时小米 13 系列、三星 Galaxy S23 系列、等一众新旗舰将会搭载这款芯片。

《一年三代旗舰，小米 13 / Pro 系列骁龙 8 Gen 2 新手机最快今年 11 月发布，12 月多机型上市》