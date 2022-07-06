日本自研无人机“苍天”出现坠毁事件：曾打算替代中国无人机，政府部门已暂停使用

IT之家 7 月 6 日消息，据雅虎日本报道，日本公私联合研发的国产无人机“苍天”因飞机故障，已被日本全国公安、消防部门暂停使用。

据报道，中国公司制造的小型无人机在日本占有压倒性的份额，为防止捕获的图像和飞行数据等信息泄露，日本推出了自研的“苍天”无人机。该无人机以安全为卖点，但在 4 月份发生了一起被认为是由飞机故障引起的坠机事故。

IT之家了解到，“苍天”无人机是一款小型空中无人机，宽约 64 厘米，重量 1.7 公斤，号称在风速 15 米的强风中也能飞行。该无人机由初创公司“ACSL”（东京）、NTT DoCoMo 和日本经济产业省管辖的新能源和工业技术开发组织（NEDO）联合研发。

“苍天”无人机于今年 3 月开始出货，日本警察厅、总务省消防厅等政府机关以及民间企业一次性采购了约 500 台。然而，6 月中旬，负责销售的 ACSL 通知用户，该飞机的运营将受到限制，称已确认该飞机存在问题。

该公司在接受采访时承认，“苍天”无人机发生了坠机事故。调查结果发现，如果安装螺旋桨保护材料并执行特定机动，则存在超出飞行性能极限的坠毁风险。据有关人士介绍，事故于 4 月份发生在北九州市。市消防局工作人员在操场训练时，飞机突然失控坠毁。

该公司评论称“非常重视”这一事故，并宣布将在本月中旬解决该问题。日本警察厅、消防厅和灾害管理局已决定暂停部署“苍天”无人机。

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