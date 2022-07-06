微软被英国盯上，Xbox 近 690 亿美元收购动视暴雪遭反垄断调查

新浪科技讯 北京时间 7 月 6 日晚间消息，据报道，英国反垄断监管机构“竞争与市场管理局”（CMA）今日宣布，已对微软收购动视暴雪（Activision Blizzard）交易展开初步的反垄断调查。

CMA 称，将评估这笔交易是否会损害市场竞争，导致价格上涨或消费者选择空间减少。调查期间，CMA 将与世界各地的同行合作。CMA 预计，此次初步调查将在今年 9 月 1 日前完成，之后再决定是否展开进一步的深入调查。

长期以来，CMA 一直主张采取强有力的方式审查收购交易，尤其是大型科技公司之间的交易。去年 11 月底，CMA 曾否决了 Meta 收购 Giphy 交易，称该交易有碍市场竞争。

据预计，CMA 此次可能会密切关注微软收购动视暴雪后，是否会限制竞争对手获取动视暴雪的游戏，从而损害竞争对手的利益。

除了 CMA，微软收购动视暴雪交易在美国也遭到了联邦贸易委员会（FTC）的调查。今年 3 月有报道称，FTC 对这笔交易展开了反垄断审查，要求微软和动视暴雪提供更多相关信息。上个月，FTC 主席莉娜・可汗（Lina Khan）也证实了这一消息。

今年 1 月，微软宣布将以每股 95 美元的现金，收购游戏开发和互动娱乐内容发行商动视暴雪，交易总金额约为 690 亿美元。交易完成后，微软将成为世界上营收第三高的游戏公司，仅次于腾讯和索尼。