全球首款通过 UL 防眩光认证的显示器，三星介绍新款 S80PB 系列

IT之家 7 月 6 日消息，不久前，三星在国内上市了 S80PB 系列 ViewFinity S8 系列显示器，32 英寸型号为 S32B800PXE，4K 分辨率，HDR600 认证，售价 4599 元。

今天，三星对这款显示器应用的技术进行了介绍。

三星表示， S80PB 作为世界上第一款通过 UL 认证的防眩光显示器，即使在没有显示器遮光罩的情况下，也可以减少光线反射，提供一个无干扰的工作环境。广视角技术的应用允许用户从任何角度都能清楚的观看图像。三星高分辨率显示器 S80PB 获得了 2022 CES 国际消费类电子产品展计算机外围设备和配件类别的创新奖。

此外，三星高分辨率显示器 S80PB 还获得了彩通“Pantone Validated”认证，这意味着这些型号真实地再现了彩通肤色指南中的 2,000 多种颜色以及新添加的 110 种皮肤色调。

环保方面，三星在高分辨率显示器 S80PB 上应用了一种由回收的海洋塑料垃圾制成的新材料，同时还使用了比同系列 2021 款更多的再生塑料，以达到减少海洋垃圾、最大限度减少环境足迹的目的。三星的环保节能 +（Eco Savings Plus）技术还降低了图像中黑色像素部分的像素亮度，以减少高达 10% 的电力消耗。

IT之家了解到，32 英寸的三星 S32B800PXE 显示器采用 32 英寸 3840 x 2160 (4K UHD) IPS 面板，具有 60Hz 刷新率和磨砂防眩光屏幕表面，其他参数包括 1000:1 的静态对比度、178°/178° 视角、10 bit 颜色支持，通过 VESA DisplayHDR 600 认证，拥有 98% DCI-P3 色域。

设计方面，这款显示器专为色彩准确的内容创作而设计，采用“商务”造型，接口包括 2 个 HDMI 2.0 、DP 1.4 和支持 90W 供电的全功能 USB-C。 27 英寸的型号（S27B800PXE）与 32 英寸的参数基本一致，但只有 VESA DisplayHDR 400 认证。