三星 QD-OLED 显示屏生产良率已提高到 85%

IT之家 7 月 5 日消息，据 BusinessKorea 报道，三星显示器公司已将其基于量子点（QD）的 OLED 显示器的生产良率提高到 85%。

据报道，7 月 1 日，三星显示器公司总裁 Choi Joo-sun 在京畿道龙仁市的 Giheung Campus 与高管和员工进行了一次会议。在宣布了该公司今年上半年的业务成果后，Choi 透露，该公司的大型面板部门在 QD-OLED 面板生产中实现了 85% 的良率。他还透露，今年上半年，中小型面板的销售额比上年同期增长了 10%，达到历史最高水平。

三星显示逐步退出 LCD 业务之后，将未来“押宝”在了 QD-OLED 技术路线上，并早在 2019 年就斥巨资进行布局。到 2025 年，相关投资将达 13.1 万亿韩元 (约合 703 亿元)。三星显示将 QD Display 项目上升至战略高度，希望以此来领导 OLED 市场。

去年 11 月，该公司在大规模生产的初始阶段，QD-OLED 面板的生产良率仅为 50%。索尼和戴尔科技公司分别推出了配备三星显示器的 QD-OLED 面板的电视和游戏显示器，三星电子也在北美和欧洲市场推出了 QD-OLED 电视。

QD-OLED 即蒸镀蓝光 OLED+QD 彩膜技术，是一种完全采用 QD (量子点) 技术的自发光显示屏，它将 QLED 和 OLED 两大显示技术的优势集为一体，具有低能耗、宽色域，高亮度、超广视角等优势。据群智咨询预计，2022 年全球 QD-OLED 电视出货规模约为 70 万台，未来出货规模将稳定增长，预计 2024 年有望超过 100 万台，但整体市场规模依然相对有限。

IT之家了解到，尽管今年上半年智能手机的需求因通货膨胀而减弱，但三星显示器在中小型面板市场上打了一场漂亮的仗，这主要得益于可折叠手机销量的增长。市场研究机构 DSCC 表示，2022 年第一季度可折叠手机出货量为 222 万部，比去年同期增长 571%。Omdia 表示，2022 年第一季度，三星显示器占可折叠 OLED 面板市场的 85.9%，占中小尺寸 OLED 面板市场的 64.5%。