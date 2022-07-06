调查称三星第二季度手机出货量下降 16%，但公司总体利润因芯片业务而增长 15.6%

IT之家 7 月 6 日消息，据韩联社金融数据公司 Yonhap Infomax 调查，三星在今年第二季度的利润将达到 14.5 万亿韩元（约 739.5 亿元），比去年同比增长 15.6%。

调查显示，尽管智能手机和家电的需求放缓，但得益于强劲的半导体业务，三星第二季度的销售额预估将达到 76.8 万亿韩元（约 391.6 亿元），增长 20.6%。而净收入可能会增长 19.8%，达到 11.5 万亿韩元（约 58.6 亿元）。韩联社称，用于服务器和数据中心的内存芯片的强劲需求支撑了三星利润的增长。在第二季度，全球 DRAM 和 NAND 闪存的出货量分别同比增长了 9% 和 2%。

按部门来看，三星的芯片业务预计增长 42%，利润为 9.8 万亿韩元（约 49.9 亿元）；而智能手机出货量将比上一季度下降 16%，预估为 6100 万台。这将导致手机部门利润比去年二季度下降 6 千亿韩元（约 3 亿元），跌到了 2.6 万亿韩元（13.2 亿元）；家用电器方面，受消费者消费能力减弱、原材料成本上升和季节性因素的影响，家电部门的利润预计约为 5 千亿韩元（约 2.5 亿元），不到去年二季度利润的一半；显示面板方面，第二季度利润预计将比去年同期减少 3 千亿韩元（约 1.5 亿元），跌为 1 万亿韩元（5.1 亿元）。同时，因为俄乌战争、通货膨胀等因素，分析师预计下半年电子设备的销售仍不容乐观。值得一提的是，三星将于本周四公布今年第二季度的官方盈利数据。

IT之家了解到，分析机构 Gartner 的数据表明，今年全球手机和个人电脑等设备的出货量将下降 7.6%。Gartner 高级主任分析师 Ranjit Atwal 称，“地缘政治动荡、通货膨胀、货币波动和供应链中断的多方面影响降低了全球企业和消费者对设备的需求，并将对 2022 年的 PC 市场产生严重影响。”