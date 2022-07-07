暴雪老板：《暗黑破坏神不朽》内购无罪，绝大多数人不花钱就能获得 99.5% 的体验

IT之家 7 月 7 日消息，《暗黑破坏神：不朽》是一款由暴雪和网易共同开发的免费大型在线多人动作角色扮演游戏，于 2018 年底公布，至今方才上线。本作国服原定于 6 月 23 日但现已推迟，官方暂未公布新的上线时间。

在接受《洛杉矶时报》采访时，暴雪总裁 Mike Ybarra 为《暗黑破坏神: 不朽》饱受差评的微交易系统进行了辩护。他表示，融入微交易机制让工作室能够为数百万玩家提供免费的《暗黑破坏神》体验。

“当我们考虑盈利时，首先要考虑的是 —— 我们该如何为数亿玩家提供免费的《暗黑破坏神》体验，让他们能够在游戏中做 99.5% 的事情?”他说。

Ybarra 补充道:“盈利是游戏的最后阶段。“我们的理念总是以优秀的游戏玩法为主导，并确保数亿人能够在没有任何成本的情况下完成整个游戏。从这个角度来看，我觉得它做得非常好。”

暴雪代表称，《暗黑破坏神不朽》“绝大多数”都是免费玩的，尽管没有提供具体数字。

当然，这似乎并不是大家真正关系的问题，绝大多数玩家在免费游戏中都不会支付任何费用，毕竟他们只是登录后玩了几分钟，直到弹出付费内容就直接卸载了。

外媒指出，我们必须要明白受影响的是那些容易被免费游戏机制吸引的《暗黑破坏神》死忠粉玩家，外媒认为免费游戏是为了不剥削他们最忠诚的用户而不是为圈钱冠上一个冠冕堂皇的理由，他不明白为什么有人可以将一个单角色收费数十万美元的机制形容为免费游戏。话虽如此，但暴雪毫无疑问正在加速向移动领域驶去，正如 Ybarra 所说，暴雪对 PC 传统游戏的关注已经成为过去式……

我希望我们能够发展特许经营权，以更定期地为玩家提供更出色的体验，同时跨设备扩展我们的世界。仅仅在 PC 上发布游戏并不能为当今玩游戏的人们提供服务。

IT之家了解到，这款免费的 MMO 游戏于 6 月 2 日面向全球 iOS 和 Android 平台发行，并在 PC 上进行了公开测试，但很快就因其过度“逼氪”而遭受大量差评。

游戏上线首周，有大 V 计算出玩家平均需要花费 11 万美元（实际上是 10 万到 60 万美元之间不定数额）或者拼命“肝”10 年才能完全使一个角色“毕业”。

上个月，这款游戏的 Metacritic 评分下降到了 0.2/10，是该网站历史上的最低水平。根据 4527 条用户评论，它目前的排名是 0.3 (最低)。

此外，这款游戏在 App Store (4.5 分) 和 Play Store (3.7 分) 的用户评价也分别为 11.4 万名和‎67.3 万名。