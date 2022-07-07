育碧公布《全境封锁：曙光》首部预告片：本体免费，即将开始测试

IT之家 7 月 7 日消息，上个月《全境封锁 2》国服官方微博、B站账号上线，而且《全境封锁 2》国服也宣布将由腾讯代理运营，预计今年上线，国服版《全境封锁 2》会深度本地化。

如爆料者所言，育碧今日宣布将为手机玩家推出该公司知名 IP“全境封锁”新作《全境封锁：曙光》（The Division: Resurgence），并公布了首段预告片（Official Reveal Trailer）。

据悉，这款游戏是基于《全景封锁》宇宙的一款第三人称射击 RPG 手游，本体免费，拥有独立于《全境封锁》和《全境封锁 2》的全新战役，让玩家以全新视角体验关键剧情事件。

IT之家了解到，这款游戏的背景依然设定在纽约，游戏将提供全新剧情路线和派系，主要讲的是在当代美国的后危机时期，病毒爆发造成混乱，政府也随之瓦解。作为「国土战略局」特工，你的任务是恢复秩序，保护平民免受敌对势力的侵害，并协助他们建立更美好的未来。

《全境封锁：曙光》游戏将针对移动设备优化设计 UI 和操作，并提供单人游戏和合作游戏，以及各种活动，比如剧情任务。

此外，玩家可以在游戏中收集战利品，制作和安装模组来强化你的角色。升级还可以解锁新的工具和特色武器。每个专精都会为特定角色提供新能力。

这款游戏的正式发行日期尚未公布，不过针对 iOS 和安卓的封闭 Alpha 测试申请已经开始。