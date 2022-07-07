育碧公布《全境封锁：曙光》首部预告片：本体免费，即将开始测试

IT之家 7 月 7 日消息，上个月《全境封锁 2》国服官方微博、B站账号上线，而且《全境封锁 2》国服也宣布将由腾讯代理运营，预计今年上线，国服版《全境封锁 2》会深度本地化。
如爆料者所言，育碧今日宣布将为手机玩家推出该公司知名 IP“全境封锁”新作《全境封锁：曙光》（The Division: Resurgence），并公布了首段预告片（Official Reveal Trailer）。
据悉，这款游戏是基于《全景封锁》宇宙的一款第三人称射击 RPG 手游，本体免费，拥有独立于《全境封锁》和《全境封锁 2》的全新战役，让玩家以全新视角体验关键剧情事件。
IT之家了解到，这款游戏的背景依然设定在纽约，游戏将提供全新剧情路线和派系，主要讲的是在当代美国的后危机时期，病毒爆发造成混乱，政府也随之瓦解。作为「国土战略局」特工，你的任务是恢复秩序，保护平民免受敌对势力的侵害，并协助他们建立更美好的未来。
《全境封锁：曙光》游戏将针对移动设备优化设计 UI 和操作，并提供单人游戏和合作游戏，以及各种活动，比如剧情任务。
此外，玩家可以在游戏中收集战利品，制作和安装模组来强化你的角色。升级还可以解锁新的工具和特色武器。每个专精都会为特定角色提供新能力。
这款游戏的正式发行日期尚未公布，不过针对 iOS 和安卓的封闭 Alpha 测试申请已经开始。
纽约之战尚未结束！即刻透过《全境封锁: 曙光》于行动装置重新探索享誉世界的精采系列作。享受全新故事线的 3A 游戏体验，背景为大型都市的开放世界。
《全境封锁：曙光》为免费的第三人称角色扮演射击游戏，拥有独立于《全境封锁》和《全境封锁 2》的全新战役，让玩家以全新视角体验关键剧情事件。故事背景发生在当代美国的后危机时期，病毒爆发造成混乱，政府也随之瓦解。作为「国土战略局」特工，你的任务是恢复秩序，保护平民免受敌对势力的侵害，并协助他们建立更美好的未来。
广受好评的《全境封锁》系列推出行动装置新体验：
操控方式与使用者介面皆为手持装置量身打造，确保玩家拥有流畅体验。享受广获好评的第三人称角色扮演射击游戏之最新力作，以及都市开放世界背景的原味游戏模式。
全新故事线：
让新手与老手探索全新的 PvE 战役。成为传奇的第一波国土战略局特工，以独特观点解读《全境封锁》和《全境封锁 2》的事件。
高画质呈现的广阔开放世界：
在单人或多人合作模式探索开放世界，游玩各种 PvE 活动，包含剧情任务与世界活动。以精美画质在细腻无比的都市环境漫游。
收集并升级大量装备与武器：
搜刮、制作、改造和升级装备来对抗敌人。动动指尖即可使用各种武装自订角色！
选择特化职业来配合自身游戏风格：
升级并提升技巧以解锁新的特有武器和独特装备。随时更换特化职业和改变角色，尝试新能力并找出与好友完美搭配的组合。