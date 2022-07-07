三星电子第二季度销售额 77 万亿韩元，同比增长 21%

IT之家 7 月 7 日消息，三星电子今日公布了最新财报。本季度三星电子营业利润增幅低于预期，主要是受通胀影响的智能手机制造商的销售额下降拖累了服务器客户加载内存的利润。

第二季度，三星电子销售额达 77 万亿韩元（约 3957.8 亿元人民币），同比增长 20.94%；第二季度营业利润 14 万亿韩元（约 719.6 亿元人民币），同比增长 11.38%。

此次营业利润比联合信息 MAX 统计的市场预测值 14.598 万亿韩元下降了 3.5%。值得一提的是，暂定业绩是根据韩国采用的国际财务报告准则（IFRS）估算的结果，旨在帮助尚未完成账目结算的投资者。

IT之家曾报道，韩联社金融数据公司 Yonhap Infomax 之前预测，三星在今年第二季度的利润将达到 14.5 万亿韩元，比去年同比增长 15.6%。

调查显示，尽管智能手机和家电的需求放缓，但得益于强劲的半导体业务，三星第二季度的销售额预估将达到 76.8 万亿韩元（约 391.6 亿元），增长 20.6%。而净收入可能会增长 19.8%，达到 11.5 万亿韩元（约 58.6 亿元）。韩联社称，用于服务器和数据中心的内存芯片的强劲需求支撑了三星利润的增长。在第二季度，全球 DRAM 和 NAND 闪存的出货量分别同比增长了 9% 和 2%。

按部门来看，三星的芯片业务预计增长 42%，利润为 9.8 万亿韩元（约 49.9 亿元）；而智能手机出货量将比上一季度下降 16%，预估为 6100 万台。这将导致手机部门利润比去年二季度下降 6 千亿韩元（约 3 亿元），跌到了 2.6 万亿韩元（13.2 亿元）；家用电器方面，受消费者消费能力减弱、原材料成本上升和季节性因素的影响，家电部门的利润预计约为 5 千亿韩元（约 2.5 亿元），不到去年二季度利润的一半；显示面板方面，第二季度利润预计将比去年同期减少 3 千亿韩元（约 1.5 亿元），跌为 1 万亿韩元（5.1 亿元）。同时，因为俄乌战争、通货膨胀等因素，分析师预计下半年电子设备的销售仍不容乐观。值得一提的是，三星将于本周四公布今年第二季度的官方盈利数据。