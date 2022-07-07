暴雪嘉年华确认将于 2023 年回归

IT之家 7 月 7 日消息，2020 年、2021 年的暴雪嘉年华均由于疫情原因被取消。暴雪娱乐总裁迈克・伊巴拉周三证实，该公司计划在 2023 年重新举办线下真人游戏活动。“我们致力于在 2023 年重现暴雪嘉年华。”

Ybarra 解释说:“我们之前宣布暂停暴雪嘉年华活动，但我们也会重新设想未来的场景，我们想要重新找到线下活动的感觉，让我们能够庆祝这个社区。”我们最近聘请了暴雪嘉年华的新负责人 April McKee，他正在努力制定这个计划。”

Ybarra 还解释说，他正在努力看到暴雪娱乐提供更多的游戏和更新的游戏。

该公司最近发布了《暗黑破坏神: 不朽》，而《守望先锋 2》预计将于 2022 年 10 月 4 日发布，《暗黑破坏神 4》预计将于 2023 年上半年发布。此外，暴雪娱乐还收购了 Proletariat，以便扩展《魔兽世界》的开发资源。

IT之家了解到，暴雪嘉年华（BlizzCon）是美国电子游戏品牌暴雪娱乐于每年举办的年度盛事。

暴雪娱乐公司过去每年都会举办暴雪嘉年华，但由于 2020 年开始的新冠疫情而中断，不过该公司在 2021 年举办了一场在线直播活动，但在 2022 年表示，“无论未来的活动是什么样子，我们也需要确保它尽可能地安全、欢迎和包容。”