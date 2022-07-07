蔚来总裁秦力洪：还说电动车加电不方便就过时了

在 7 月 6 日的蔚来 Power Day 上，不管是蔚来联合创始人、总裁秦力洪，还是蔚来能源高级副总裁沈斐，都一直在强调一个观点 —— 加电比加油更方便。

截至 2021 年底，我国境内共有加油站 11.9 万座。公安部最新数据显示，截至 2022 年上半年，我国机动车保有量为 4.06 亿辆，其中新能源汽车数量已突破千万，加油站和汽车保有量的比率约为 3:10000。

官方数据显示，截至 2022 年 6 月底，蔚来累计交付了 217897 辆车，建成了 1011 座换电站，换电站和车辆保有量的比率约为 4.6:1000。这 1011 座充电站里，约有 25% 是高速公路换电站。

蔚来还第一次公布了一项数据，这 1011 座换电站有 8961 块电池在流通，其中支持长续航的电池占比已经达到了 42.6%。

同时，蔚来还有充电站 1681 座，充电桩 9603 根，还接入了超过 52 万根第三方充电桩。此外，官方数据还显示，截至 2022 年 7 月 6 日，蔚来已为用户安装了 12.75 万根家充桩。

蔚来当天提供的一组数据较为全面展示了蔚来车主的加电习惯。总的加电量中，有 52.3% 来自于换电，还有 24.2% 来自家充桩充电，11.4% 来自顺路加电，0.9% 来自蔚来的“一键加电”服务。

这意味着蔚来车主有大约 88.8% 加电量是来自于蔚来的加电服务体系内，11.2% 来自于公共充电桩，蔚来车主已经高度依赖蔚来的加电服务体系。蔚来车主享有免费换电权益，沈斐还透露，“我们的换电平均时长约为 11 分钟，家充桩只需要插拔充电枪，对时间感知很弱。”所以，从这一角度来说，秦力洪和沈斐关于“加电比加油更方便”的观点，是可以成立的。

秦力洪还说，现在如果还有人觉得电动车加电不方便的话，那就是过时了。换电站成为了蔚来保障加电服务品质的根基，家充桩则是另外的重要支撑，“一键加电”服务，充电站和第三方充电桩则是完美补充，适应车主不同场景的加电需求。

就在 Power Day 的当天，蔚来第 1000 座换电站落地西藏拉萨。按照秦力洪的说法，如果从上海开一辆蔚来的车到拉萨，以市场化收费，成本也只是燃油车的大约五分之一，“但是蔚来用户换电不要钱，至少 1 个月可以免费换电 6 次。”他说。

多样化的加电方式以及更低的成本，可能是蔚来在加电服务上的制胜法宝。在当前的保有量和增速下，按照蔚来的建站速度 —— 到 2025 年底在国内建成换电站 3000 座。未来两年半时间里，蔚来还要在国内新增近 2000 座换电站，保证车主的换电服务体验。

这些新增的换电站，其中有一部分是覆盖高速公路网络。蔚来在 Power Day 上抛出了一个规划：在 2025 年建成全面覆盖九纵九横十九大城市群的高速换电网络。“九纵九横”共有 18 条高速公路，十九大城市群覆盖了全国主要的城市及周边。

除此以外，绝大部分新增换电站，是要解决城市内车主加电的覆盖和效率问题。基于能源云，蔚来将在城市内结合新增用户的需求，进行换电站的选址布局。“我们在上海就有大约 300 名车主，根本没有用过充电桩，因为换电非常方便，3-5 分钟就能搞定。假设在某个时间段，5-6 个镇的用户买了我们的车，那就是出现了空白点，又要加紧布局。”秦力洪在接受采访时说。

与此同时，蔚来的家充桩、充电站和充电桩的数量也会随之保持增长，这并没有具体数据上的规划，但从蔚来目的地加电路线的增长可见一斑 ——2025 年，蔚来将累计建成 168 条目的地加电路线，能够覆盖神农架、西双版纳、小兴安岭林海和丝绸之路等热门景区。

加电产品升级也在同步进行。在 Power Day 的最后，蔚来以彩蛋的形式进行呈现：500kW 的超快充桩、第三代换电站和 800V 高压平台电池包以及配套的换电体系。

秦力洪在接受采访的时候提到了换电站升级对效率的提升。“我不否认，有遇到排队一个小时的车主，那是发生在第一代换电站。现在二代站能够做到基本不排队，6-8 分钟换好一辆车的电池。而当最后一块电池被换出去的时候，第一块换进来的电池已经充满。所以第三代换电站会更高效。”

但蔚来没有公布更多关于这些加电产品的细节，但这些产品将很快逐步与蔚来车主见面。