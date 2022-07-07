华为余承东：建议尽快淘汰纯燃油车，增程车比燃油车省一半油

IT之家 7 月 7 日消息，今日，第十四届中国汽车蓝皮书论坛在武汉中国车谷召开。据新浪科技报道，华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东今日在论坛上发言称，增程作为家里第一辆车非常合适，建议尽快淘汰纯燃油车。

同时，余承东称增程车用汽油发电比燃油车更省油，大概能省一半的油，真正带来能效的提升。据介绍，汽车是华为唯一亏损业务，只做零件投入很大，绝对是烧钱的生意，绝对是很难干的生意。谈及问界 M7 时，余承东称订单量已过 5 万。

7 月 4 日，余承东在华为 nova10 系列及全场景新品夏季发布会上发布了全新 AITO 问界 M7 豪华智慧大型电动 SUV。发布会后，对于有观点认为增程式电动车只是过渡路线，余承东在接受媒体采访时表示，这是胡扯，把增程发动机去掉，就是纯电车。纯电车增加了一个增程发动机，就是落后？余承东表示，即使把纯电车的电池做大，但也需要充电，如果用完了没地方充电怎么办？大电池也成了负担，同时电池能量密度也有瓶颈。在余承东看来，增程车用油发电相比燃油车更省油，因为燃油车在路上经常不停的离合换挡，发动机一直在低效工作。而增程车虽然发了电，但是电可以能量回收，就比燃油车效率高很多。

IT之家了解到，增程式电动汽车是指纯电动汽车配备小型辅助发电机组，在电池电量低时，用发动机给电池充电。增程式电动汽车是由电动机直接驱动的车辆，发动机不参与驱动。发动机只为电池提供电力。即使电动车没电了，也可以依靠发动机发电来驱动车辆。

7 月 6 日下午，余承东在社交媒体指出，充电桩的完善与普及还需要时间，增程模式是目前最适合的新能源车模式。问界 M7 纯电驱动，极致性能，纯电可以跑 200 公里左右，足以应对日常所需，没电时可用油，即使不充电，完全当油车用，油耗也仅是同级传统燃油车的一半都不到。

同日，魏牌 CEO 李瑞峰通过社交媒体表示，打铁还需自身硬，增程式混动技术落后是行业共识，再大的嘴，也不能大放厥词。同时，李瑞峰还在博文最后加了一个话题词“余承东称增程车不够先进是胡扯”。