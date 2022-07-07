Xperi 公司宣布 1.09 亿美元收购 Vewd，后者每年交付 3000 多万台连接电视设备

集微网消息 7 月 5 日，Xperi 公司宣布通过现金和债务的混合方式共计 1.09 亿美元收购 Vewd。

根据公告，Vewd 是全球领先的 OTT 和混合电视解决方案提供商，每年交付 3000 多万台连接电视设备。此次收购通过其品牌 TiVo 和全球最大的智能电视中间件独立供应商，使 Xperi 成为领先的独立媒体平台。此外，该交易使 Xperi 能够在欧洲安装约 1500 万台设备，这些设备可以实现货币化，包括激活 TiVo+，这是一种免费支持电视服务的广告。

Xperi 首席执行官 Jon Kirchner 表示：“Xperi 的 TiVo 产品与 Vewd 的媒体平台解决方案套件组合后，将有助于加速和扩大 TiVo 在连接电视上的部署，并扩大我们的宽带视频产品。Vewd 为内容所有者、电视原始设备制造商和 SoC 合作伙伴的各种设备部署上和操作系统解决方案提供支持。随着我们在全球范围内扩大媒体设备的足迹，将进一步为额外的货币化机会铺平道路。”

Vewd 首席执行官 Aneesh Rajaram 说：“我们很高兴加入 Xperi 大家庭，并期待着将这两个公司的经验、技能和规模结合起来为我们的客户提供新的创新。通过我们的平台，我们将为全球数百万喜欢电视节目、运动和电影的观众提供更具吸引力的体验。”