中国首辆纯太阳能汽车“天津号”进行巡展：日均发电量达 7.6 度

IT之家 7 月 7 日消息，据津云报道，7 月 5 日，“天津号”纯太阳能车巡展活动暨汽车和车联网产业链对接会在西青区大数据中心举行。该车是一款完全依靠纯太阳能驱动，不使用任何化石燃料和外部电源的智能网联汽车。“天津号”在近日举办的第六届世界智能大会亮相后，开启了在中国内地巡展的新旅途。

据悉，天津号是中国第一辆纯太阳能汽车，由 42 家企业以及 3 家高校联合攻克，历经五个多月时间成功研制，该车拥有 47 项先进技术，其中部分技术达到了行业顶尖水平，关键的核心零部件也均由来自天津本土的企业提供。

据IT之家了解到，“天津号”是一款完全依靠纯太阳能驱动，不使用任何化石燃料和外部电源，真正实现零排放。这款车的太阳能组件面积是 8.1 平方米，电池能量比达到 330Wh/kg，自动驾驶等级 L4 级及以上。

新车定位为一款三座布局的小型车，车身的长宽高分别为 4080×1770×1811mm，轴距为 2850mm，车身重量 1020kg。整车搭载面积达 8.1 平方米的太阳能组件，晴天每日最大发电量 7.6kWh，并配备能量密度达 330Wh/kg的动力电池组，测试的续航里程为 74.8km，最高车速为 79.2km / h，每百公里可减少 25 公斤碳排放。