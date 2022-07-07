联想旗下 NEC 时隔 24 年再次发布游戏 PC 电脑：新品 Lavie GX 750 售价约 14962 元起

IT之家 7 月 7 日消息，近期，联想集团旗下 NEC 个人电脑公司称，将重新涉足游戏个人电脑（PC）业务，并展示了新款游戏笔记本电脑 Lavie GX 750 和 40 年前的游戏电脑 PC9801 型号。联想 NEC Lavie GX 将于 7 月 14 日正式上市。这是 NEC 时隔 24 年再次推出游戏电脑产品，并配套提供游戏手柄。

NEC 宣布重新进入游戏 PC 市场。游戏台式机电脑 LAVIE GX 将于 7 月 14 日上市销售。零售店内将有两种型号：PC-GX750 和 PC-GX550，较高端的 GX750 预计售价约 302280 日元（约 14962.86 元人民币）（含税），而另一款 GX550 售价约 219780 日元（约 10879.11 元人民币）（含税）。

该公司认为 PC-9801 是一款游戏 PC，并解释说这是他们“重新进入”游戏 PC 市场，而且宣布的时间恰好是 PC-9801 推出 40 周年。

LAVIE GX 游戏 PC 电脑的目标受众是入门级游戏用户，如伴随着 NES 长大的复古游戏玩家和对游戏感兴趣的 Z 世代。该机型包括 Xbox 无线控制器，USB-C 电缆，聊天耳机，以及三个月的 Xbox Game Pass Ulitimate 免费使用权，购买后可以立即畅玩游戏。还免费提供一年的游戏支持服务。

LAVIE GX750 配备第 12 代英特尔酷睿 i7-12700F 处理器、NVIDIA GeForce RTX 3060 显卡、16GB 内存、Gen4 高速固态硬盘、2.5G BASE-T 兼容高速网络等功能。

零售店内型号 GX750 和 GX550 之间的差异包括 CPU、显卡和存储容量。更高端的 GX750 配置英特尔 Core i7 / GeForce RTX 3060 / SSD 1TB，而 GX550 配置英特尔 Core i5 / AMD Radeon RX6400 / SSD 512GB，内存为 16GB。

GX750 有三个 Display Port 端口，而 GX550 有一个 Display Port 端口，两者都有一个 HDMI 端口。

其他端口包括 USB 3.2 Gen1 Type-C 和 Type-A 各一个，一个 USB 3.2 Gen2 Type-A 和四个 USB 2.0 端口。电脑还配备了线路输出和其他功能。

LAVIE GX 游戏 PC 电脑直销型号可以配置 32GB 或 8GB 内存，混合存储（SSD 和 HDD）等，Wi-Fi 和 Xbox 控制器也可以省略。

LAVIE GX 游戏 PC 电脑机型还支持 EGG 项目，该项目提供大约 1000 种复古游戏，包括 PC-9801，以及允许用户免费玩 160 种游戏的活动。

此外，NEC 正在开展一项活动，向购买这台设备的前 500 名用户赠送卡普空《怪物猎人：崛起》豪华版（Steam 版）的下载代码。这项活动将从 7 月 5 日持续到 8 月 28 日。

除了上述规格和支持系统外，LAVIE GX 机型还采用了具有日本现代品味的别致设计，融入了“Gozaushi”的日本图案。该公司称，LAVIE GX 游戏 PC 电脑适合放在客厅里且没有任何不适感。

包装盒中的键盘和鼠标不是游戏专用的，而且用户必须单独购买显示器。 NEC 公司将考虑是否在未来开发显示器作为其游戏产品的一部分。