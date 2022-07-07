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联想上架新款 P620 工作站：64 核线程撕裂者 + 256GB 内存，15 万元

2022/7/7 19:53:46 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 7 月 7 日消息，不久前，AMD 宣布 Threadripper PRO 5000 WX 系列处理器将从 2022 年 7 月开始在全球系统集成商处提供，预计今年晚些时候向 DIY 社区提供。

现在，搭载 Threadripper PRO 5000 WX 系列处理器的联想 ThinkStation P620 工作站已经上架京东，可选 24 核 5965WX、32 核 5975WX 以及 64 核 5995WX，售价如下：

  • 5965WX + 32GB 内存 + 512GB SSD + T600 显卡：39999 元

  • 5975WX + 64GB 内存 + 512GB SSD + RTX A4000 显卡：61999 元

  • 5995WX + 256GB 内存 + 2TB GB SSD + RTX A6000 显卡：149999 元

IT之家了解到， ThinkStation P620 工作站早在今年 3 月份就首发了 AMD Threadripper PRO 5000WX 的处理器。

官方称，最新的 ThinkStation P620 在单插槽平台中实现前所未有的功率和性能水平，搭载 AMD 的新一代 Ryzen Threadripper PRO 5000WX 系列处理器，与上一代相比，性能提升高达 25%。扩展性方面， ThinkStation P620 最多搭载两个 2 个 NVIDIA RTX A6000 显卡，最高可选 1 TB 的内存和 20 TB 的存储空间。

相关阅读：

AMD 发布 Threadripper PRO 5000 WX 系列工作站处理器

京东联想工作站 Thinkstation P620 5995WX (64 核心)/256G / 2T 固态 + 10T / RTXA6000-48G / 1000W149999 元直达链接
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关键词：联想线程撕裂者

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