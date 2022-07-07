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前员工指控 Meta Facebook 欺骗用户：偷看 Messenger 数据，并提交给警方

2022/7/7 20:52:13 来源：新浪科技 作者：- 责编：潇公子
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新浪科技讯 北京时间 7 月 7 日晚间消息，据报道，Facebook（Meta）前员工布伦南・劳森（Brennan Lawson）日前起诉 Meta，称他之所以被解雇，是因为他对 Facebook 的一些“不光彩的事情”提出了质疑，然后遭到了 Facebook 的报复。

劳森在起诉书中称，他于 2018 年 7 月加盟 Facebook，工作内容类似于 Facebook 的内容审核人员，查看包括斩首和儿童性侵犯在内的各种图形内容。诉讼称，劳森及其团队所查看的内容特别引人注目，早已引发记者、执法部门和政府的关注。

劳森称，Facebook 在 2019 年引入了一项协议（算法），允许他的团队成员访问 Facebook Messenger 数据，即使这些数据已被用户删除。

显然，这与 Facebook 告知用户的情况不一致。劳森在起诉书中称：“多年来，Facebook 一直向用户表示，一旦内容被用户删除，它将不会保留在任何 Facebook 服务器上，并将被永久删除。”

劳森还称，当执法部门要求 Facebook 提供嫌疑人的数据时，该算法就会被用来访问用户数据。起诉书称：“为了让 Facebook 得到政府的好感，劳森团队将利用后端协议为执法机构寻找答案，然后再确定分享多少数据。”

后来，劳森在一次会议上对该算法的合法性提出质疑。随后，Facebook 对他进行了报复，并利用“劳森祖母的 Facebook 账户被黑客攻击”为借口，解雇了劳森。

劳森的祖母曾在 2019 年联系劳森，说她的 Facebook 账户被黑客入侵了。劳森说，他通过适当的渠道指导了祖母的案件，以恢复她的账户。但 Facebook 还是解雇了他，称他没有遵守公司规定，将他祖母的电子邮件地址输入一个管理工具。

对此，Meta 尚未发表评论。

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关键词：FacebookMeta数据

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