红魔 7S Pro 大黄蜂限量典藏版官图公布：联名变形金刚，采用黑黄撞色设计

IT之家 7 月 8 日消息，红魔 7S 系列暨游戏新装备发布会将于 7 月 11 日 15:00 举行，新机预计将包含标准版和 Pro 版两款机型，今天官方放出了红魔 7S Pro 大黄蜂限量典藏版的官图，一起来看一下。

据官方介绍，红魔 7S Pro 大黄蜂限量典藏版不仅再次联名变形金刚，也是红魔史上首款氘锋透明 IP 联名版，采用黑黄相撞设计，融合大黄蜂最经典的黄色与红魔标志性的氘锋透明版。

图片还显示，不仅手机本体，包装盒、充电器、散热器和手机壳也都进行了深度定制，均采用黑黄撞色设计。

根据此前官方的预热，红魔 7S 系列搭载骁龙 8+，配合满血版 LPDDR5+UFS3.1，搭载 MAGIC GPU 自研稳帧引擎，官方称帧率稳定性可提升 60%。搭载 ICE 10.0 魔冷散热，内置鲨鱼鳍高速离心风扇，经红魔实验室测试，最高亮度，60 帧极高画质、室温 25°C 条件下，畅玩原神 30 分钟，红魔 7S Pro 机身背面最高温度仅 39.5°C。

IT之家了解到，红魔 7S Pro 还提供氚锋透明银翼版，设计基本沿袭了此前的红魔 7 Pro，依然采用了屏下摄像头，正面一整块屏幕观感极佳，而且还采用了极具未来科幻感的银色透明机甲后盖设计，似乎还有支持 RGB 灯光的散热风扇。

红魔 7S 系列之前已经入网工信部，具体配置如下：

红魔 7S

该机将搭载高通骁龙 8+ Gen1 芯片，采用 6.8 英寸 1080×2400 分辨率的 OLED 屏，尺寸为 170.57×78.33×9.5mm，重 215 克，配备 4500mAh 电池，支持 165W 快充，拥有 64MP 主摄，提供红蓝渐变、黑、绿三配色，最高 18GB 内存 + 512GB 存储。

红魔 7S Pro

该机将搭载高通骁龙 8+ Gen1 芯片，采用 6.8 英寸 1080×2400 分辨率的 OLED 屏，尺寸为 166.27×77.1×9.98mm，重 235 克，配备 5000mAh 电池，支持 165W 快充，拥有 64MP 主摄，提供红蓝渐变、黑、绿三配色，最高 18GB 内存 + 1TB 存储。