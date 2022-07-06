跑分超 115 万，红魔 7S 系列确认搭载骁龙 8+、满血版 LPDDR5+UFS3.1

IT之家 7 月 6 日消息，今日，红魔游戏手机官方公布了红魔 7S 系列的稳帧铁三角配置，包括第一代骁龙 8+，配合满血版 LPDDR5+UFS3.1，经红魔实验室测试的安兔兔性能跑分达 1156044 分。

IT之家了解到，红魔 7S 系列搭载 MAGIC GPU 自研稳帧引擎，包括五重渲染缓冲、渲染成像同步、Magic Write 魔法速写、TC 补帧等四大核心技术，官方称帧率稳定性可提升 60%。

散热方面，红魔 7S 系列搭载 ICE 10.0 魔冷散热，首次采用由石墨烯 + 正二十一烷组成的全新复合相变材料，其弹头合金峡谷风道采用紫铜合金材料，并通过流体仿真技术优化风道位置。

此外，红魔 7S 系列采用超大 VC 液冷散热板，搭配高强度不锈钢材质，散热面积达 4124mm²；内置鲨鱼鳍高速离心风扇，采用 0.1mm 超薄叶片，转速达 20000 转 / 分钟。首创鲨鱼鳍涡流风道 + 流体仿真技术，风量风压提升 6%，噪音下降 2dB。

红魔游戏手机官方表示，ICE 10.0 魔冷散热多达十层，“堪称业界最精密的散热系统”。经红魔实验室测试，最高亮度，60 帧极高画质、室温 25°C 条件下，畅玩原神 30 分钟，红魔 7S Pro 机身背面最高温度仅 39.5°C。

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