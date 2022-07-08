三星 Galaxy Z Fold4 和 Z Flip4 官方手机壳曝光，前者无 S Pen 插槽

IT之家 7 月 8 日消息，去年 8 月 11 日，三星正式发布了三星 Galaxy Z Fold3 和 Z Flip 3 两款折叠屏机型。上月初，海外博主 Jon Prosser 爆料三星将于 8 月 10 日举行新品发布会，发布三星 Galaxy Z Fold4 和 Flip 4。

三星 Galaxy Z Fold4 手机壳

三星 Z Flip 4 手机壳

据 wccftech 报道，今日英国零售商 MobileFun 提前曝光了三星 Galaxy Z Fold4 和 Z Flip 4 的官方手机壳。图片显示，三星 Galaxy Z Fold4 拥有墨绿色和黑色保护壳，而三星 Galaxy Z Flip4 拥有紫色和黑色保护壳，同时该保护壳上还有拉环方便用户握持。售价方面，Wccftech 称这些保护壳在 50-150 美元之间（约 335-1005 元）。值得一提的是，三星 Galaxy Z Fold4 将不会像三星 Galaxy S22 Ultra 一样拥有 S Pen 插槽。

IT之家了解到，此前 Yogesh（@heyitsyogesh）曾爆料 Galaxy Z Fold 4 的详细配置，Yogesh 称，三星 Galaxy Z Fold 4 内外屏都将支持 120Hz 刷新率，并且内屏为一块 QXGA + 分辨率的 7.6 英寸 Super AMOLED 屏幕，外屏为一块 HD + 分辨率的 6.2 英寸屏幕。影像方面，Galaxy Z Fold 4 将在内部配备一个 1600 万像素的屏下自拍相机，在外部配备一个 1000 万像素的自拍相机。在机身后部则搭载了一个 5000 万像素主摄，一个 1200 万像素的超广角摄像头，以及一个 1200 万像素的长焦摄像头（支持 3 倍光学变焦）。整机电池容量 4400mAh，支持 25W 快速充电。对于三星 Galaxy Z Flip4，此前爆料显示其将搭载骁龙 8 + 处理器，最高支持 8GB+512GB 内存规格，拥有 3700mAh 电池，支持 25W 有线和 10W 无线快充。