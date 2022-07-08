消息称英特尔 CEO 可能在 8 月访问台积电，讨论采用 3nm 工艺的新 CPU 合作

7 月 8 日，据 DIGITIMES 报道，消息人士称，英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 可能会在 8 月访问台积电，以讨论在 3nm 工艺方面的合作。这是因为英特尔即将推出的“Meteor Lake” CPU 已被重新安排在 2023 年底开始出货。

报道称，英特尔坚持其第 14 代酷睿 Meteor Lake CPU 的原始蓝图，将使用 Intel 4 计算单元（tile）、台积电 3nm GPU 单元和台积电 N5 / N4 SoC-LP 单元。

消息人士指出，随着英特尔重新调整其来年的制造路线图和产能规划，Meteor Lake CPU 可能要到 2023 年底才开始出货。此前，其预定发布时间定在明年上半年。

消息人士称，台积电本应在今年年底为 Meteor Lake 内的图形单元启动 3nm 芯片生产，但英特尔重新安排 CPU 的发布时间可能会打乱台积电的 3nm 工艺输出计划。

消息人士认为，英特尔将和苹果一起成为台积电 3nm 工艺技术的最初客户之一。其中，英特尔的 3nm 芯片订单也很重要，因为台积电已决定将其新 Gigafab 12 的 P8 和 P9 设施转为 3nm 工艺制造，专门为英特尔服务。

此外，也有传言称，英特尔仍在考虑转向台积电的 5nm 或 3nm 工艺平台制造 Meteor Lake 计算单元的可行性，以便能够按时推出 CPU。

英特尔最近重申，Intel 4（正式名称为英特尔 7nm 工艺）有望在 2022 年下半年进行批量生产。该芯片供应商表示，作为英特尔第一个采用 EUV 的工艺，Intel 4 将被用于包括 Meteor Lake 在内的产品，这些产品将于 2023 年发布。（校对 / 隐德莱希）