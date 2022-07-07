英特尔开始为 14 代酷睿 Meteor Lake 平台准备开源图形驱动程序

IT之家 7 月 7 日消息，英特尔开源 Linux 驱动程序的开发团队正忙于完善其 DG2 / Alchemist 启用补丁，下一代 Meteor Lake CPU 上的 Arc Alchemist 'Xe-HPG' 集成显卡现已获得初步支持。

英特尔 Meteor Lake CPU 现已获得英特尔图形编译器 (IGC) 支持，启用即将推出的 Xe-HPG（Arc Alchemist）TGPU，不过不包含 XMX 单元，而且不支持 Int64，但支持 FP64。

IT之家了解到，英特尔 Meteor Lake CPU 将率先采用与台式机和移动产品线相同的图形架构，Meteor Lake CPU 上的特定 tGPU（Tiled-GPU）被称为“Xe_MTL”。

作为 Raptor Lake 的继任者，Meteor Lake 预计会在 2023 下半年或 2024 年发布，但英特尔已经为其处理器与核显带来非常早期的 Linux 支持。

通常情况下，英特尔一般会提前一年或更长时间来规划相关硬件支持工作，以期在正式发布前通过各项上游代码审核、并确保与 Linux 内核和 Mesa 等组件的稳定兼容。

现在，蓝厂似乎也处于为 Meteor Lake 启用核显图形支持的早期阶段。该公司的 Windows / Linux 开源图形编译器（IGC），已经为 Meteor Lake 提供了 virtual ISA target 。

目前来看，英特尔 14 代 CPU 平台用上了与 Alchemist 独显相同的“Xe HPG”GPU 架构，而不像 11 代 Tiger Lake / 12 代 Alder Lake / 13 代 Raptor Lake 那样用的是“Xe”架构。

此外，Coelacanth Dream 指出了一件有趣的事情：英特尔 Meteor Lake CPU 不具有 DPAS 指令，因此不支持 XMX 单元。

DPAS（点积累加收缩）指令主要用于执行矩阵乘法累加运算，而缺少 DPAS 指令可能表明 Meteor Lake TGPU 将缺少 XMX 支持，XMX 主要旨在提供更高的运算和 AI 速度。这项技术对于新的 XeSS（Ai-Assisted）技术至关重要，该技术将是类似于 NVIDIA DLSS 技术的 AI 升级版。

为了代替 DPAS (XMX) 单元，英特尔 Meteor Lake CPU 将配备一个 VPU（视觉处理单元），它可能提供某种形式的推理运算能力，有助于 XeSS 技术。

此外，在提交的代码中列出的 Meteor Lake 的 Tiled-GPU 上还部分支持 FP64（双精度）计算。也就是说，虽然英特尔从其 Gen 11 架构中移除了对 FP64 和 Int64 支持，但它似乎又会在明年的 Meteor Lake 芯片上重新到来。