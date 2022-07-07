英特尔 14 代酷睿 Meteor Lake 曝光：全新的低功耗效能核心、Xe-LPG GPU 架构、2023 年下半年发布

IT之家 7 月 7 日消息，第 12 代智能英特尔酷睿台式机处理器带来新的内核设计，其性能内核（或“P 核”）针对单线程和轻线程性能进行了优化，而其效率内核（或“E 核”）则针对扩展高线程工作负载进行了优化。

虽然目前这种异构设计仍存在不成熟的地方，但英特尔一直在不断努力进行优化完善，例如接下来的 13 代酷睿 Raptor Lake 将加入更多的效率内核，从而进一步提升多线程性能。

IT之家了解到，爆料者 @Igor'sLAB 现公布了英特尔 14 代酷睿移动 CPU 系列的 PPT。

这张图中列出了称为 Meteor Lake 的第 14 代酷睿移动 CPU 系列的重要细节，这也是我们第一次了解所有的三个 MTL 产品线：H、P 和 U，每个系列代表着不同的功率段。

这也是我们第一次了解到第三个 CPU 内核被列为 LP E-Core（低功耗效能内核）。

关于新一代超低功耗的小核已经被曝光多次，这意味着英特尔确实在其架构产品中带来了第三种内核设计，这与目前拥有 3 个内核的 ARM 架构有些相似，可以说是殊途同归了。

根据这一信息，我们可以看到这款将于 2023 年下半年发布的 Meteor Lake-H 和 Meteor Lake-P 都将具有最多 14 个内核（6+8，不清楚是否存在 LP E-Cores），而 Meteor Lake-U 则被限制到最多 12 个核心。

此外，新架构还将支持 DDR5-5600 或 LPDDR5 / LPDDR5X-7467 内存，而且支持高达 96GB 的 DDR5 内存，或 64GB 的 LPDDR5 内存 。

PPT 还提到了新的英特尔 Xe-LPG 架构，该架构基于英特尔 Xe2-HPG，也就是被称为“Battlemage”的新一代 Xe GPU，我们猜测英特尔明年推出的独显也是这一架构。此外，MTL H / P / U 集显最多将配备 128 个执行单元。

对于新一代独显，Meteor Lake 系列还将支持 8 通道 PCIe 5 协议，但此功能将是 Meteor Lake-H 系列移动平台高端 CPU 型号独有的特性，而且英特尔没有提及 M.2 PCIe Gen5 支持与否。