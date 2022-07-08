伦敦地铁将很快部署沃达丰和 O2 运营商的 4G / 5G 网络

IT之家 7 月 8 日消息，在 Three 和 EE 之后，沃达丰和 O2 运营商也在整个伦敦地铁部署基于 4G 和 5G 的移动服务。这些运营商已与 BAI Communications 合作，后者已获得伦敦交通局 (TFL) 的 20 年电信特许经营权。

根据计划，用户将能够在每个伦敦地铁站和隧道内访问完整的移动和互联网连接。从 2022 年 12 月起，首批获得 4G 连接的五个车站将是 Camden Town、Euston、Bank、Oxford Circus 和 Tottenham Court Road。

通过不间断的连接，用户将能够在整个旅程中查看最新的旅行信息、掌握他们的电子邮件和最新消息、关注社交媒体、观看视频或快速拨打电话。

这些隧道还将在伦敦建立新的高容量光纤网络，用于在整个城市提供完整的光纤连接。照明灯柱和公交车站将承载小型移动发射器网络，这将带来全市范围的 5G 连接改进。

伦敦交通局表示，对于这个项目，将安装超过 2000 公里的线缆。除了使用户受益之外，该项目还将托管内政部的新紧急服务网络，将助力警察、消防和紧急响应服务。

通过与 BAI 合作，伦敦交通局将在 20 年的合同期限内获得额外的收入。