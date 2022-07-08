B站回应 2 亿余条用户账号、手机号疑泄露传闻：完全不实

IT之家 7 月 8 日消息，据南方都市报昨日报道，7 月 6 日，一张在暗网叫卖 2.2 亿余条B站用户信息的截图在网上流传，泄露数据疑似包括用户账号（UID）和手机号，价格为 0.5 比特币或 17.72 以太币。

报道称，记者随机选取了部分样本数据进行核实，发现 UID 基本上都能对应B站账号，对应的手机号则有些是空号，有些可以打通，但暂未证实手机号与 UID 指向同一用户。

现据时代周报报道，今日B站相关负责人表示，关于“疑似用户数据泄露”的网传信息完全不实。公司经过全面技术排查和分析对比，确认网传的泄露数据为错误信息。

IT之家了解到，UID 号为B站用户的身份证明，属于公开数据。此次疑似泄密的数据应该是把用户公开 UID 信息和错误的手机号码进行组合，最终造成疑似泄漏的假象。

今年 6 月，国家互联网信息办公室发布《互联网用户账号信息管理规定》（下称“《规定》”），《规定》自 8 月 1 日起施行。《规定》要求互联网信息服务提供者履行账号信息管理主体责任，配备与服务规模相适应的专业人员和技术能力；建立健全并严格落实真实身份信息认证、账号信息核验、信息内容安全、生态治理、应急处置、个人信息保护等管理制度。